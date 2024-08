Foligno, 10 agosto 2024 – Nell’ambito dei controlli straordinari nel centro storico folignate, il personale del Commissariato di P.S. di Foligno ha fatto accesso ad un immobile, nel quale era stato precedentemente segnalato un via vai sospetto di persone.

Entrati nell’abitazione, che è risultata di proprietà dell’A.T.E.R. Umbria, i poliziotti hanno rintracciato due cittadine italiane ed un nordafricano, che, fin da subito, hanno palesato un certo nervosismo ed insofferenza; per questo motivo, sono stati sottoposti ad accurato controllo che ha dato esito positivo.

Infatti, è emerso che nessuno dei tre aveva titolo per soggiornare in quell’immobile, oggetto di occupazione abusiva, ragion per cui a tutti è stato contestato il concorso nel reato di invasione di edifici.

Inoltre, nella disponibilità del maghrebino e di una delle donne sono stati trovati oltre dieci grammi di eroina, un grammo di hashish e svariato materiale utile al confezionamento della sostanza stupefacente.

Ciò ha consentito di ipotizzare che la droga rinvenuta non fosse detenuta a titolo personale, ma che piuttosto i due soggetti fossero dediti all’illecita attività di spaccio.

Pertanto, sia l’uomo che la donna in questione sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria anche per concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I tre soggetti indagati debbono comunque presumersi innocenti sino alla sentenza di condanna definitiva.

