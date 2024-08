Grande successo ieri sera a Cannara per il primo dei tre appuntamenti agostani

CANNARA, 10 agosto 2024 – – Oltre quattrocento persone erano presenti venerdì 9 agosto sera a Piandarca di Cannara per il primo dei tre appuntamenti “fuori porta” e gratuiti di Cambio Festival 2024.

A esibirsi Enrico Pieranunzi in trio e le musiche di Gershwin con il concerto “Play Gershwin”, su trascrizioni ed elaborazioni originali dello stesso pianista che si è esibito insieme a Gabriele Pieranunzi al violino e a Gabriele Mirabassi al clarinetto.

Nel luogo della predica agli uccelli in cui da tempo il Comune di Cannara e un comitato ad hoc presieduto da Ottaviano Turrioni stanno portando avanti un’importante opera di tutela e valorizzazione, i musicisti hanno dato vita a un emozionante viaggio tra le melodie e i ritmi dell’innovativo e geniale compositore statunitense, per trascorrere da “An American in Paris” ai song “The man I love” e “I got rhythm”, da “Rhapsody in blue” al Secondo Preludio fino a pagine scelte da “Porgy and Bess”.

Figura centrale nella storia della moderna musica americana, Gershwin fu insieme songwriter dalla vena inesauribile, pianista brillantissimo, compositore di fervida immaginazione. Ma fu soprattutto lucido assertore di una visione straordinariamente profetica della musica, al cui centro troviamo quella fusione jazz/classica che ha anticipato di quasi un secolo quanto sta accadendo oggi intorno a noi.

I prossimi appuntamenti di Cambio Festival 2024 sono in programma a fine mese, il 28 agosto alle 21 a Spello, alle Torri di Properzio, è la volta di Lorenzo Bisogno 4tet feat. Cosimo Boni e Massimo Morganti, mentre il 31 agosto alle 21 a Villa del Boccaglione a Bettona, gran finale con il concerto di Stefano Zavattoni, Mauro Mela & Orchestra.

Tutti gli appuntamenti di Cambio Festival 2024 sono resi possibili grazie al contributo della Città di Assisi e anche grazie ai fondi del POR – FESR 2014-2020 Asse 3 – Azione 3.2.1 Piano sviluppo e coesione FSC (D.L. n.34/2019) – Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – Anno 2023, indetto da Sviluppumbria. Partner ufficiale della manifestazione è Pegaso 2000 del ceo Franco Cicogna. Main sponsor sono: Francesca Menichelli – consulente finanziario Fineco Bank e Acton del ceo Alberto Forini. Importante è il sostegno dei Comuni di Bettona, Cannara e Spello. L’evento è patrocinato dalla Provincia di Perugia.

I biglietti per gli spettacoli sono prenotabili sul sito cambiofestival.it e sul circuito Ticket Italia. Per rimanere sempre aggiornati sulle iniziative di Cambio Festival è possibile anche seguire i social ufficiali della manifestazione, su Facebook – https://www.facebook.com/cambiofestival – Instagram – https://www.instagram.com/cambiofestival/ – e X/Twitter – https://x.com/Cambiofestival

(3)