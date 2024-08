TERNI, 10 agosto 2024– Tutto pronto per l’”Agosto Culturale Sanvenanzese”, l’appuntamento di fine mese che, grazie alla collaborazione tra Comune e pro loco, mette insieme musica, teatro e cultura. Undici gli appuntamenti concentrati in nove giorni dal 17 agosto al 1° settembre “per vivere al meglio San Venanzo e il suo territorio”, dicono gli organizzatori.

Si parte sabato 17 agosto, con l’associazione Gaia che organizza una passeggiata in notturna al Parco Vulcanologico. Mercoledì 21, a Villa Faina, la presentazione del libro “Il peso di uno sguardo” di Giuseppe Giorgioni. Il giorno successivo spazio alla musica con “Jazz at the movies”, con la voce di Gabriele Busti accompagnato da Cesare Vincenti e Francesco Ciarfuglia, rispettivamente alla tromba e al piano.

La mattina di venerdì 23 primo laboratorio teatrale a cura di Isola di Confine, alla Casa Vincenziana, mentre la sera il concerto dei Discalv Epic Catto. Sabato 24 torna Isola di Confine con uno spettacolo teatrale di comunità, sempre alla Casa Vincenziana, mentre in serata si terrà l’ultima proiezione della rassegna cinematografica CineSound, in programma a Rotecastello dalle 21,00.

Domenica 25 a Villa Faina, l’SVS Quintet, formazione composta da Sauro Truffini (sax), Angelo Gubbini (piano), Francesco Bonaventura (chitarra), Mario Moretti (basso) e Adriano Silvestri (batteria). Martedì 27 sarà la volta di San Vito in Monte e dello spettacolo teatrale a cura di Matteo Traverso e Raffaele Barca. Il giorno dopo, ad Ospedaletto, lo spettacolo musicale dei Cocktail Trio. Ultimo appuntamento il 1° settembre con gli Au-toma Duo, a Collelungo, con la voce e il piano di Aurora Scorteccia e Tommaso Basiglini.

(1)