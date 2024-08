Terano, 12 agosto 2024 – Una bambina di 11 mesi è stata soccorsa domenica sera verso le 19:30 a Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, in condizioni molto gravi. La piccola, in terapia intensiva, avrebbe rischiato di annegare nella vasca da bagno della casa mentre giocava con la sorella maggiore.

I genitori, che risultano essere residenti a Perugia, si erano recentemente trasferiti in Abruzzo per motivi di lavoro, come riportato dal Messaggero. Secondo le ricostruzioni dei giornali locali, la madre e il padre delle due bambine le avrebbero lasciate per pochi istanti nella vasca, che inizialmente era vuota.

Da quanto è emerso, sembra che la sorellina maggiore, che ha circa due anni e mezzo, abbia aperto l’acqua del rubinetto, riempiendo rapidamente la vasca. Questo ha messo in pericolo la piccola di 11 mesi, che è stata subito soccorsa dai genitori. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza la bambina all’ospedale di Pescara, dove si trova in gravi condizioni.

