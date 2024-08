Il 14 Agosto selezioni a Lugnano in Teverina

Terni, 12 agosto 2024 – Mercoledì 14 Agosto 2024 alle ore 21:30 a Lugnano in Teverina (Tr), in occasione della Festa dell’Assunta è in programma la tappa regionale del Cantagiro in cui si esibiranno gli artisti umbri e delle aree limitrofe, che nelle prossime settimane, saranno impegnati a Fiuggi (Fr) per le categorie baby e junior e a Senigallia (An) per i più grandi, per la fase Nazionale del concorso.

L’evento si svolgerà in Piazza Santa Maria. Ultime ore quindi per avere la possibilità di partecipare alla tappa di Lugnano in Teverina.

Le iscrizioni all’edizione 2024 del concorso più itinerante d’Italia, saranno aperte fino al 20 Agosto.

Sul palco, oltre ai concorrenti, delle varie categorie (baby, junior, interpreti, rap, cantautori, band e new voice) saranno presenti anche tanti ospiti.

Tra i protagonisti alcuni ex della manifestazione e non solo.

Mrs Gloria, già partecipante al Cantagiro ed in tour con il suo primo progetto discografico, + o Mino che insieme a RobiViole presenta il singolo ‘Granite’, il cantante e arrangiatore, Eugenio Pupilli e poi Marika Paparoni dal concorso ‘Guerriero’ di Ronciglione (Vt), a Lugnano, grazie al progetto i ‘Sentieri della musica’.

“Questa grande manifestazione – hanno detto gli organizzatori umbri della manifestazione – che dal 1962 è a caccia dei migliori talenti, come di consueto fa tappa anche in Umbria”

“Sono felice – ha commentato il direttore artistico del Cantagiro Umbria Alessandro Cavalieri – di far parte, da tanti anni, della grande famiglia del Cantagiro, un contest serio, fatto da persone oneste, pulite che hanno veramente a cuore il futuro di chi partecipa. Il Cantagiro dà la possibilità di confrontarsi con professioni ed artisti provenienti da tutta Italia. Molti dei ragazzi la vivono come un’esperienza per crescere e non come un concorso da vincere”.

“Quest’anno – ha evidenziato in conclusione Cavalieri – c’è anche la collaborazione con Virgin Music Group (UMG – Universal Music Group) per la distribuzione della Compilation, un’opportunità in più.

La mission del Cantagiro è quella di aiutare i ragazzi a costruire una carriera, non il successo, perché il secondo, senza la prima, non ha le basi per andare avanti”.

A presiedere la giuria il talent scout e discografico Remo Francesconi, storico manager di Mino Reitano.

Media partner che seguiranno da vicino tutte le fasi del concorso sono Teleambiente (Ch 18 in Umbria e Lazio, 221 in tutta Italia) e Radio Galileo, insieme a Radio Italia Anni 60, Mio, 2 Due Righe.com, Rcs Radio e Segnalibro.

Con la collaborazione di Siae e Nuovo Imaie.

L’organizzazione regionale sarà curata dall’Associazione Culturale “La Sosta” di Terni.

Per info ed iscrizioni mandare un’email a ilcantagiroumbria@gmail.com, chiamare il 340 1117940, cercare su Facebook il gruppo “Il Cantagiro Umbria”, oppure andare sul sito www.ilcantagiro.com

