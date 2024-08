Una mostra ne ripercorre l’attività. Intanto nel borgo cresce l’attesa per la Corsa dei carretti di domani

Paciano, 14 agosto 2024 – Tempo di anniversari per il piccolo borgo di Paciano.

Mentre sono ancora in corso le cerimonie per i cinquanta anni della tradizionale Corsa dei carretti, a Palazzo Baldeschi una mostra inaugurata nei giorni scorsi celebra i venti anni di attività del Gruppo Infioratori.

Ricorre quest’anno infatti il ventesimo anniversario di tesseramento all’associazione nazionale ‘Infioritalia’. In molti tra associati e simpatizzanti sabato scorso hanno assistito alla inaugurazione della mostra fotografica che riassume per immagini questo lungo arco temporale che ha visto il gruppo locale adoperarsi per rendere il paese più colorato e decorato.

“Una mostra che esprime una storia importante in questi anni per il nostro borgo – è il commento dell’Amministrazione comunale che patrocina l’iniziativa -. Bellezza, cura e decoro del centro storico, partecipazione a tante iniziative sia a Paciano che fuori: un bellissimo coinvolgimento corale di tante persone”.

La Mostra è stata allestita all’ultimo piano di Palazzo Baldeschi, è gratuita e sarà visitabile fino a metà settembre.

Intanto nella sala conferenze sempre di Palazzo Baldeschi è visitabile fino a domenica 18 agosto la mostra che ripercorre l’avvincente storia della Corsa dei carretti, con i protagonisti di un tempo, una serie di coppe prestate per l’occasione direttamente dai vincitori, con un video intervista ad alcuni dei protagonisti, con l’esposizione di carretti, gadget ed altro materiale utilizzato negli anni dagli organizzatori.

I festeggiamenti avranno poi il loro momento culminante domani, giovedì 15 agosto alle ore 17 quando ancora una volta si disputerà la gara vera e propria.

