L’evento con grandi performer martedì 20 agosto al parcheggio di Porta Orientale

Cascia, 17 ago. 2024 – È uno dei momenti più attesi dell’Estate a Cascia e si prepara a dare grande spettacolo: il Galà equestre Città di Cascia, giunto alla quarta edizione, è in programma martedì 20 agosto alle 21 al parcheggio di Porta Orientale.

Un grande evento con 13 numeri all’insegna dello spettacolo che coinvolgeranno grandi artisti in sella ai cavalli. Il Galà equestre, presentato da Antonio Latteri, per la regia di Umberto Scotti e la direzione artistica di Luigi Altieri, vedrà esibirsi ospiti di caratura internazionale come Giona show, ma anche Spoleto Country Club, Associazione cavalieri e allevatori del Cavallo Tolfetano, Chiara Cutugno, Filippo Olivieri, Enrico Maria Scolari, La Valle di Lady, Andrea Giovannini, David Jimenez Romero, i Volteggiatori Lorenzo Giona, Alessandro Conte e Edoardo Boldrini, e lo stesso Luigi Altieri. I biglietti per il Galà equestre saranno in vendita all’infopoint di Cascia da venerdì 16 agosto al costo di 2,50 euro. Sempre da venerdì sarà disponibile anche la prenotazione online chiamando o inviando messaggio whatsapp al numero 0743.71401.

In questi giorni, intanto, a Cascia è in scena la Festa della birra, tra musica, divertimento e street food. Il punto ristoro, allestito in Piazzale san Francesco, è aperto dalle 19, mentre dalle 21 sono in programma gli spettacoli, in particolare domenica 18 il gioco quiz con premi ‘Dottor Why’. Lunedì 19 agosto, infine, l’Estate a Cascia prosegue con il concerto di Sogni appesi, tribute band di Ultimo, alle 21 in piazzale san Francesco, prima di lasciare il palco al Galà equestre.

(1)