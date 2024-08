Perugia, 17 agosto 2024 – Dopo il sole e il gran caldo arriva una circolazione depressionaria di origine atlantica che determinerà rovesci e temporali fino a martedì prossimo, poi tendenza ad un graduale miglioramento fino a domenica 25 agosto.

Domani, domenica 18 agosto, giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Inzialmente, sulle pianure settentrionali cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci pomeridiani, anche a carattere temporalesco. In serata schiarite; sulle pianure meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera.

Lunedì 19 agosto, la pressione continua a cedere favorendo l’ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Sulle pianure settentrionali avremo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulle pianure meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Martedì 20 agosto, la circolazione depressionaria si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di un lento rasserenamento. Nell’Umbria settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sulle pianure meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata.

Mercoledì 21 agosto, un campo di alte pressioni abbraccerà tutta la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Giovedì 22 agosto, tempo stabile ed assolato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venerdì 23 agosto, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Sabato 24 agosto, tempo stabile ed assolato ovunque.

Domenica 25 agosto, la giornata sarà la fotocopia di sabato.

