Umbertide, 17 agosto 2024 – I Carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Città di Castello hanno deferito in stato di libertà due fratelli umbertidesi, di 35 e 50 anni, ritenuti responsabili del reato di lesioni personali aggravate.

I militari sono intervenuti a Umbertide, nelle adiacenze di un esercizio commerciale, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza – NUE 112 – da parte di alcuni cittadini, i quali segnalavano un’accesa lite tra due persone.

Giunti sul posto, gli operanti, dopo aver riportato la calma, hanno accertato che i due rivelatisi fratelli, erano venuti alle mani a seguito di lite scoppiata per futili motivi e si erano colpiti usando una sega per tagliare la legna che sarebbe stata trovata sul luogo.

Dopo essere stati trasportati dal personale sanitario del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale di Umbertide, sono stati medicati e dimessi con prognosi che rispettivamente di 10 e 15 giorni per ferite lacero contuse.

I due fratelli sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia per lesioni personali aggravate dall’uso dell’arma impropria, sottoposta a sequestro.

