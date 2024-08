A Castiglione del Lago le best practice dello sport sostenibile. In programma dal 29 al 31 agosto i campionati europei

Castiglione del Lago (Pg), 22 agosto 2024 – Lavora a pieno ritmo la macchina organizzativa dello Zigulí Test Event FEI Endurance European Championship, che si svolgerà dal 29 al 31 agosto prossimi a Castiglione del Lago, con base di partenza e di arrivo all’ex aeroporto Eleuteri. Gli allestimenti del grande villaggio di endurance equestre contano 3.500 metri quadrati di strutture e lungo tutto il percorso 37 punti di controllo, 9 punti di assistenza, 7 punti acqua e più di 150 volontari.

Numeri importanti per questa impegnativa manifestazione sportiva cha fa da prova generale per il Campionato europeo 2025, ma il comitato organizzatore, Italia Endurance, assicura un evento green, in linea con le best practice dello sport sostenibile, pianificato in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Umbria, l’AFOR Agenzia Forestale Regionale Umbria e Umbraflor.

“La responsabilità di chi organizza grandi eventi sportivi come lo Zigulí Test Event FEI Endurance European Championship – spiega l’event director Gianluca Laliscia – riguarda non soltanto la sicurezza, ma si estende anche al rispetto dei territori che li ospitano. Stiamo predisponendo al meglio la logistica per garantire le migliori condizioni di sicurezza e comfort ai cavalieri e ai cavalli iscritti alla gara, così come a tutti gli altri presenti, tecnici, partner e visitatori amanti degli sport equestri. Inoltre, in collaborazione con le istituzioni e alcune aziende del territorio, abbiamo pianificato degli interventi per ridurre al minimo l’impatto ambientale che rappresentano un vero investimento per valorizzare le località che ci ospitano. T

ra queste azioni rientrano la manutenzione, lo sfalcio dell’erba e la ripulitura di strade e sentieri lungo i 160 km del percorso di gara, che si snoda interamente nel comune di Castiglione del Lago. Tutto questo renderà il percorso più sicuro e funzionale, permetterà di dare una bella immagine della nostra regione e dei suoi paesaggi e resterà a beneficio di tutta la collettività per l’escursionismo e il turismo outdoor. Inoltre, tutti gli allestimenti tecnici sono temporanei e l’area verde dell’ex aeroporto, dopo la conclusione dell’evento, sarà come sempre riconsegnata in tutta la sua bellezza alla comunità”.

L’obiettivo del Comitato organizzatore e dei suoi partner pubblici e privati è fare dell’endurance equestre un importante volano di crescita e di promozione dell’Umbria, attraverso un uso sempre più efficiente delle risorse economiche e naturali dei territori in grado di ospitare questo tipo di eventi: l’endurance, infatti, è uno sport capace di favorire il rispetto e la salvaguardia degli ecosistemi e delle aree naturali e di promuovere un turismo sostenibile e consapevole, sostenendo contestualmente tutta l’economia locale.

Zigulì è il title sponsor che dà il nome al FEI Endurance European Championship 2025 e al Test Event in programma dal 29 al 31 agosto 2024 a Castiglione del Lago in provincia di Perugia.

Il programma completo dello Zigulí Test Event FEI Endurance European Championship sarà presentato venerdì 30 agosto nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà nella Sala Conferenze- Endurance Hub Ex Aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago (Pg).

