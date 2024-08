Perugia, 28 agosto 2024 – La Polizia di Stato, con decreto del Questore della provincia di Perugia, ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, sito a Perugia, per un periodo di 15 giorni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Il provvedimento è stato adottato dopo aver accertato il verificarsi nel locale di violente liti e dopo aver verificato che all’interno dello stesso sono state identificate persone con pregiudizi di polizia.

I fatti alla base del provvedimento amministrativo sono stati accertati a gennaio, maggio, giugno, luglio e agosto 2024 quando, in diverse occasioni, diversi equipaggi delle forze di polizia, impegnati nel controllo del territorio del quartiere, sono dovuti intervenire per sedare o reprimere liti ed aggressioni.

Dalle attività di accertamento espletate è emerso il coinvolgimento nei fatti, oggetto di contestazione, di diversi soggetti, che hanno anche fatto uso di oggetti atti ad offendere, mentre alcuni di loro sono anche ricorsi alle cure sanitarie per via delle lesioni riportate.

Valutata la gravità degli episodi, che rappresentano di per sé un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Questore della provincia di Perugia ha disposto la chiusura del suddetto locale, ove sono stati rilevati gli episodi violenti, per un periodo di 15 giorni.

(1)