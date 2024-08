“Nonconcorso” (7 e 8 settembre 2024)

Città della Pieve, 29 Agosto 2024 – Sarà nuovamente il Teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve il 7 e 8 settembre 2024 ad accogliere la quarta edizione del Festival Bandistico Internazionale “Nonconcorso” organizzato dalla Banda Musicale di Città della Pieve. Quest’anno con un concerto inaugurale, venerdì 6 settembre, a cura della Fanfara dei carabinieri di Roma diretta dal M° Danilo di Silvestro.

Il Festival nasce allo scopo di avvicinare e mettere in relazione tra di loro diverse realtà bandistiche, in modo da renderle partecipi di un percorso formativo e di crescita che permetta un sempre maggiore avvicinarsi di giovani a queste realtà. I complessi che aderiscono al festival non si misurano per un premio, ma vengono inseriti in una dimensione di ascolto che consente loro di ricevere suggerimenti e stimoli da una apposita commissione di esperti.

Insomma un non-concorso, dove chi suona viene monitorato, apprezzato e in seguito valutato sul campo, con una progettualità didattica e formativa esercitata nell’immediato dell’esecuzione.

E i personaggi che esprimono il giudizio sono talmente autorevoli che si ha solo il piacere di accettare i loro emendamenti. 7 le bande partecipanti, provenienti dall’ Italia e dall’ estero. La commissione di ascolto di questa edizione del sarà composta da Rafa Garrigós (Spagna) , Lorenzo Pusceddu e Denis Salvini (Italia). Direttore artistico del Festival: Angela Ciampani. Grazie alla casa editrice Scomegna Music per la gentile collaborazione.

