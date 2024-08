Lo svelamento ieri sera nella sala Consiliare del Palazzo Comunale. L’oggetto del desiderio, opera del maestro Roberto De Pinto, andrà al Rione vincitore della Giostra del prossimo 15 settembre

Foligno, 29 agosto 2024 – L’opera intitolata “Marte” è stata realizzata da Roberto De Pinto giovane ma già affermato artista di origini pugliesi. De Pinto nasce a Molfetta nel 1996 e si trasferisce a Milano per studiare a Brera, dove si diploma nel 2021. All’accademia sviluppa uno stile personale basato soprattutto sull’utilizzo dell’encausto, ovvero cera mescolata a pigmenti, una tecnica pittorica molto antica e utile nella resa della pelle e dell’incarnato.

Per la Giostra della Quintana di Foligno de Pinto ha scelto di concentrarsi sulla statua del dio Marte, protagonista della Giostra, circondandolo di piccoli petali del colore degli anelli della storica manifestazione. Una scelta dettata dalla coincidenza di sembianze della statua della divinità con le figure solitamente ritratte dall’artista.

Il drappo diventa in tal modo un vero e proprio ritratto di un elemento inanimato ma sul quale un’intera comunità, riunita attraverso le proprie tradizioni, ha proiettato negli anni emozioni, desideri, paure, gioie e delusioni, rendendolo un personaggio quasi dotato di una propria psicologia da indagare con l’arte, protagonista di una storia popolare in grado di crescere di anno in anno.

Al termine della presentazione del Palio si è proceduto all’estrazione dell’ordine di partenza per le prove ufficiali che si svolgeranno sabato 31 agosto a partire dalle ore 16 al “Campo de li giochi Marcello Formica e Paolo Giusti”.

Questo l’ordine con cui i binomi scenderanno in campo il 15 settembre:

1) Rione Badia;

2) Rione Contrastanga;

3) Rione La Mora;

4) Rione Giotti;

5) Rione Ammanniti;

6) Rione Spada;

7) Rione Croce Bianca;

8) Rione Cassero;

9) Rione Pugilli;

10) Rione Morlupo;

