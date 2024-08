Foligno, 29 agosto 2024 – Aria di novità in casa UBS Foligno Basket. Nel backstage di una nuova stagione al via, grandi manovre stanno infatti interessando sia l’assetto societario, sia l’arrivo in squadra di importanti nomi del panorama nazionale. Con un obiettivo ben chiaro: una bella iniezione di energia – anche finanziaria – che renda il basket folignate protagonista di progetti e risultati entusiasmanti per la città e l’intera regione.

In vista delle nuove iniziative che saranno svelate al pubblico e ai tanti appassionati in conferenza stampa a metà settembre, la stagione 2024/2025 ha intanto preso avvio giovedì 29 agosto al Palasport Paternesi con il raduno della prima squadra e dei gruppi giovanili d’eccellenza under 15 e under 17.

“Abbiamo lavorato un’estate intera per mettere a punto un progetto ben preciso: fare un salto di qualità che coinvolga tutti – dichiara il presidente Andrea Sansone -, a partire dalla prima squadra impegnata nel campionato di serie C (Umbria, Abruzzo e Molise) che scenderà in campo con un roster rinforzato”.

Insieme ai giocatori umbri e ai giovani dell’under 19, la squadra accoglierà infatti ben 5 nuovi arrivi. Ma non sarà solo prima squadra. Nuove energie sono destinate pure al polposo settore giovanile, ben 350 tesserati tra ragazzi e ragazze, di cui si occuperà uno staff rafforzato, pronto ad avviare importanti sinergie sul territorio.

Un piano ambizioso che trova slancio anche in un rinnovato organigramma societario con l’ingresso di Ermanno Bonifazi, proprietario di Avantune srl, già presidente di successo di Fortitudo 103 Bologna Academy e sponsor UBS Foligno nelle passate stagioni. Con lui, i soci di UBS Foligno Basket Asd Arl, hanno tracciato le linee di un’agenda operativa che prevede creazione e sviluppo di un consorzio animato da passione e obiettivi condivisi.

Intanto, in attesa della conferenza stampa con protagonisti e giocatori della prima squadra, in campo entrano in questi giorni i ragazzi, dalla serie C al minibasket. Sono ancora aperte le iscrizioni. Per info 347 1435671.

(5)