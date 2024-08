L’evento in scena a settembre, dal 3 all’8 e dal 10 al 15: Stand gastronomici, sport, musica, spettacoli e cultura

Perugia, 30 ago. 2024 – Dodici giorni di festa, anche se quella che ‘va in onda’ a settembre rappresenta l’epilogo di un lungo e duro lavoro svolto dai coltivatori e produttori della cipolla, dalla semina nei campi in inverno alla raccolta in estate, che culmina poi tra le vie del borgo con l’entusiasmo dei cannaresi, numerosi volontari e tanti buongustai: per questo la Festa della cipolla di Cannara è “una festa lunga sette mesi” secondo Roberto Damaschi, presidente dell’Ente Festa della cipolla che organizza la kermesse con il sostegno del Gal Valle Umbra e Sibillini.

La 42esima edizione è stata presentata mercoledì 28 agosto a Perugia ed è in programma da martedì 3 a domenica 8 e da martedì 10 a domenica 15 settembre.

Regina di Cannara e della tavola, la cipolla verrà utilizzata nelle diverse pietanze, dall’antipasto al dolce, proposte nei menù dei sei stand gastronomici, Al Cortile antico, El Cipollaro, Il Giardino fiorito, Il Rifugio del cacciatore, La Locanda del curato, La Taverna del castello, aperti ogni sera dalle 19.30 e la domenica anche a pranzo, dalle 12.30.

Tutte le sere, inoltre, spettacoli e musica dal vivo a partire dalle 21.30 e Onion disco pub aperto dalle 22, con musica e dj set. Inoltre, dalle 17 a mezzanotte, e la domenica dalle 11, per le vie del paese saranno presenti mercatini di artigianato locale e prodotti tipici.

I dettagli del programma sono stati illustrati durante un cooking show al Sina Brufani hotel, a cura degli chef Cristian Lavini della Locanda del Curato, Filippo Rapo del Rifugio del Cacciatore, Carmine Franzese della Taverna del Castello, Emanuele Sorbini di El cipollaro e Michele Pidone del Cortile antico, che hanno realizzato alcuni dei piatti che potranno essere degustati nelle taverne nei giorni della festa.

Presenti, oltre a Roberto Damaschi, Silvana Pantaleoni e Lucia Paoli, la prima vicesindaco e assessore alla Cultura e la seconda assessore al Turismo del Comune di Cannara, e Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria. È intervenuto, inoltre, Roberto Morroni, assessore alle Politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria.

“Tradizione – ha dichiarato Damaschi –, su questo canovaccio si svolge la festa che si rinnova ogni anno con tanti eventi. Tradizione portata in tavola e interpretata da sei stand, chi in maniera più tradizionale chi più gourmet e questo ci permette di essere una sagra verace ma anche un festival che diventa a un certo punto una rassegna culinaria. Per noi è la festa del paese di cui andiamo orgogliosi”.

“Accogliamo più di centomila persone in due settimane a Cannara nei giorni della Festa, con punte di 25-30mila nei weekend – ha sottolineato Paoli – e circa centomila pasti erogati. Per un paese di oltre quattromila abitanti, capite che è un grande impegno.

Per questo ci tengo a ringraziare tutti i volontari che danno la loro disponibilità nelle cucine e in tutti gli eventi. Sono loro il punto fermo su cui possiamo contare”. “Vivo questa festa dal 1981 e ho potuto vedere com’è cambiata negli anni – ha raccontato Pantaleoni –, passando da piccoli banchi di vendita dei produttori di cipolle all’attuale organizzazione che l’ha fatta conoscere oltre i confini regionali”.

“La cipolla di Cannara è un prodotto di eccellenza della Regione Umbria – ha detto Tesei –. I cannaresi sono riusciti a coniugare questo prodotto della terra con un’arte culinaria di indiscussa valenza. Questa capacità è apprezzata e fa bene non solo a Cannara ma a tutta l’Umbria”.

“Una grande festa organizzata in maniera mirabile – ha confermato Morroni – che ha come protagonista un prodotto di straordinaria eccellenza, una delle tante della nostra Umbria. Un appuntamento che raccoglie tantissimi visitatori non solo umbri ma anche da fuori regione e ritengo sia un modo intelligente e qualificato di valorizzazione di un prodotto”.

Riguardo l’edizione 2024 della Festa della cipolla, che mantiene il format degli ultimi anni con particolare attenzione al sociale (l’anno scorso, l’Ente Festa è riuscito a raccogliere 60mila euro con i ricavi dei coperti e acquistare un radiografo portatile donato all’Usl Umbria 1), ha come novità assoluta ‘Bridge laser full’, spettacolo di luci laser sul fiume Topino, giovedì 5 settembre alle 21.30.

Ed ecco, nello specifico, il programma della prima settimana :

martedì 3 settembre: ‘Non chiamatelo scarto’, presentazione del progetto di recupero bucce di cipolla a cura dell’Università di Perugia (alle 17 all’auditorium San Sebastiano), la semifinale del Torneo di calcio tra Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri – III memorial Sabrina Betti (alle 18 allo stadio Valter Baldaccini, finale 3 e 4 posto domenica 8 settembre alle 10 e a seguire finale primo e secondo posto) e ‘Intrecciando’, rassegna bandistica che vede protagoniste la Filarmonica di Belfiore e la Banda di Passignano sul Trasimeno (alle 21.30, in piazza san Matteo;

mercoledì 4 c’è la proiezione del film per bambini ‘La famosa invasione degli orsi in Sicilia’ (alle 18 in piazza Corte Vecchia) e il concerto dei Drunk side, Pink Floyd tribute band (alle 21.30 in piazza San Matteo);

giovedì 5 intrattenimento con il cantastorie Florindo Ceccaroli e il suo spettacolo ‘Un nonno da cortile’ (ore 21 in piazza del Terz’Ordine Francescano) e ‘Bridge laser full’;

venerdì 6 ‘Paiper adventure – I figli delle stelle’, concerto di musica pop (alle 21.30 in piazza san Matteo);

sabato 7, visite turistiche guidate della Città di Cannara, organizzate dall’ufficio Turismo del Comune (anche sabato 14 dalle ore 15 alle 17 e domenica 8 e 15 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, info e prenotazioni al numero 347.2916847) e sesta edizione del concorso canoro Canta Cipolla – voci di settembre (alle 21.30 in piazza san Matteo);

domenica 8 ricca giornata di eventi che inizia con la Gara cinofila su fagiani o starne organizzata da Asd Fidasc Rifugio del Cacciatore (alle 7 in località Santa Lucia), e prosegue con la sesta edizione dell’Esposizione canina memorial Zio Jack, una mostra cinofila amatoriale sempre a cura di asd Fidasc Rifugio del cacciatore e in collaborazione con il centro cinofilo Funny dog (alle 9 al parco XXV aprile, info e iscrizioni 3338.32900), il dodicesimo motoraduno Festa della Cipolla a cura di Onion disco pub (alle 9 ai Giardini di via Assisi), ‘Io gioco ovunque’, giochi da cortile (alle 10.30 in piazza Cavour), Sindaci al dente, sfida culinaria tra sindaci che vedrà in giuria, quest’anno, anche i fratelli Narcisi dell’Orto sinergico cannarese la Clarice, direttamente da Masterchef Italia (alle 17 in piazza san Matteo), ‘Books on the road – Il mantello e il cristallo’, iniziativa a cura del Circolo di lettura Cannara, in collaborazione con il Centro sociale e culturale di Cannara Aps, tra letture, canto, recitazione e percussioni (alle 17 alla Tana di Pinocchio in via Baglioni), ‘Le otto montagne’ proiezione del film per ragazzi (alle 18 in piazza Corte Vecchia), ‘La vie en rouge’, spettacolo di arte circense della Compagnia Circo Cercasi (alle 18 in piazza del Terz’Ordine Francescano) e ‘La Cantina del Zi Socrate’, spettacolo di musica (ore 20.30, itinerante e in piazza San Matteo). All’Onion disco pub, inoltre, ogni sera musica live dalle 22: Onion disco mix (martedì 3), Tutti a 90 (mercoledì 4), Sex mutant (giovedì 5), Debla on tour (venerdì 6), Azzurro party italiano (sabato 7) e 88 Folli (domenica 8).

Da segnalare, per la seconda settimana di eventi , la presentazione del libro ‘Valter Baldaccini: un imprenditore illuminato al servizio del bene comune’, edito da FrancoAngeli, iniziativa in collaborazione con la Fondazione Valter Baldaccini e il patrocinio del Comune di Cannara (sabato 14 settembre alle 17.30 al teatro Thesorieri) e ‘Uno, nessuno e cento Andy’, spettacolo comico di Andy Bellotti, che molti conoscono per la sua partecipazione a Tale e Quale Show e Viva Rai 2 (domenica 15 settembre alle 11 e alle 17 in piazza Baldaccini). Programma completo: www.festadellacipolla.com.

(8)