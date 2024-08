Domani, sabato 31 agosto, alle 21, un viaggio tra i versi di Shakespeare

Foligno, 30 agosto 2024 – La seconda giornata di “Segni Barocchi” propone sabato 31 agosto la proiezione di due film allo Spazio Zut!: “Macbeth” (Orson Welles del 1948), alle 16, e “Julius Caesar” (Joseph Leo Mankiewicz del 1953), alle 18.

In serata, alle 21, nella corte di Palazzo Trinci, “Sonetti d’amore”, un viaggio tra i versi di Shakespeare con Melania Giglio, Simone Ciampi, Francesca Mària, Sebastian Gimelli Morosini, per la regia di Melania Giglio.

Saranno quattro i personaggi che daranno voce e corpo ai più bei sonetti shakespeariani: William Shakespeare (Simone Ciampi), La sua Musa (Melania Giglio) Il Conte di Southampton (Sebastian Gimelli Morosini), La dark lady (Francesca Mària).

E’ prevista una contaminazione musicale: da Marvin Gaye a Amy Winehouse, da Leonard Cohen ad Alanis Morissette.

Forse nessuno come Shakespeare ha saputo parlare d’amore accogliendo in sé il maschile e il femminile, la passione carnale e la sublimazione, la vita e la morte. Basti pensare al fatto che i primi 126 sonetti sono dedicati al ‘fair youth’, un giovane ambiguo e narciso di sesso maschile, con ogni probabilità identificabile con Henry Wriothesly, terzo conte di Southampton, patrono e mecenate di Shakespeare. I sonetti, dal 127 al 154, hanno, invece, come loro fulcro una misteriosa Dark Lady, quasi certamente la tenutaria di un bordello londinese frequentato dal poeta. Shakespeare nei suoi sonetti indaga tutti i possibili aspetti dell’amore.

E l’amore stesso diviene così lo strumento d’eccellenza per conoscere se stessi, l’altro, il mondo, la poesia, la bellezza e la caducità.

Si ricorda che tutti gli eventi del festival Segni Barocchi sono ad ingresso libero e gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili.

