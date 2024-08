Perugia, 30 agosto 2024 – Il Consiglio di Amministrazione per il Personale della Polizia di Stato ha promosso alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato il Vicario del Questore della provincia di Perugia, Dr.ssa Maria CORRADO che, a breve, sarà destinata ad altro incarico.

La Dr.ssa CORRADO ha assunto l’incarico di Vicario del Questore della Provincia di Perugia nel mese di dicembre dell’anno 2020, ruolo già precedentemente rivestito presso la Questura di Savona.

La dr.ssa CORRADO ha nel suo percorso professionale annovera la direzione di diversi e prestigiosi Uffici, in ultimo la Divisione Anticrimine e la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Torino, maturando un’ importante esperienza nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Il Questore Fausto Lamparelli nel congratularsi con la dr.ssa CORRADO per la prestigiosa promozione, ha colto l’occasione, per ringraziarla per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrato negli anni di permanenza presso la Questura di Perugia augurandole, per il prossimo futuro, unitamente a tutti i funzionari, i migliori successi professionali e personali.

