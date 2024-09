Dal 3 settembre riprendono le lezioni per insegnare l’arte della danza aerea e della trampoleria al cartoon park in via sant’Abbondio

Servizio a cura di ANDREA PIERMARINI

Foligno, 2 sett. 2024 – Sono trascorsi solo due mesi dai fasti della “Summer Edition” e già i volontari del “Carnevale dei ragazzi” di Sant’Eraclio si apprestano sin dal mese di settembre a rimettersi a lavoro per gettare le basi di una sfavillante edizione 2025.

In attesa che i bozzettisti elaborino i soggetti delle mastodontiche creazioni allegoriche a riprendere l’attività è l’Academy Circus il laboratorio di giocoleria, arti circensi, trampoleria, danza aerea che grazie ad una felice intuizione del presidente onorario Raimondo Palazzi dal novembre 2007 si pone la finalità di valorizzare ed innovare il repertorio espressivo della commedia dell’arte formando artisti per il teatro da strada.

I numerosi allievi dell’Accademy Circus con i loro giochi funambolici sono una delle principali attrazioni del Carnevale. I corsi per la stagione 2024 – 2025 avranno inizio dunque da martedì 3 settembre 2024 al Cartoon Park in via Sant’Abbondio a Sant’Eraclio. Il laboratorio offre un ambiente di apprendimento libero e creativo per principianti e professionisti di tutte le età.

Avvicinarsi alla giocoleria è facile, basta una pallina e la voglia di mettersi in gioco, ma anche imparare ad andare sui trampoli perché camminando un metro da terra cambia ogni prospettiva e soprattutto si vive un’esperienza unica e divertente. Durante le lezioni le materie affrontate saranno la giocoleria con l’utilizzo di palline, clave, bollas, cerchi, ma anche l’equilibrismo, creazioni coreografiche, manipolazione, mimica, contatto con il pubblico, gesticolazione, intrattenimento, trampoleria e danza area. Gli appuntamenti per gli adulti che vorranno iscriversi proseguiranno due volte a settimana e precisamente il martedì e il giovedì dalle 20,30 alle 22.

Anche quest’anno gli organizzatori hanno pensato di proporre una versione per bambini e ragazzi dell’Academy Circus per tramandare la magia delle arti circensi alle nuove generazioni. Il laboratorio dedicato ai fanciulli che frequentano le scuole elementari e medie è un percorso formativo per apprendere le nozioni di base della giocoleria e della danza aerea.

L’inizio delle lezioni in questo caso è previsto o a fine settembre o nei primi giorni di ottobre. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad Andrea (3409888686) e a Cristina (3935097335). Le performance artistiche dell’Academy Circus si fregiano della cornice trecentesca del Castello di Sant’Eraclio antica fortezza di pianura della famiglia nobiliare Trinci.

