Perugia, 2 set. – Con la preapertura di domenica primo settembre la stagione venatoria 2024/2025 “è ufficialmente iniziata e grazie all’impegno ininterrotto di tutto il personale, sia la Questura che i Commissariati sono riusciti a evadere tutte le pratiche e a consegnare in tempo utile i porti d’arma ai richiedenti. (Nella foto, la Sezione provinciale di Perugia della Federcaccia)

Una dimostrazione di grande dedizione e sensibilità da parte dei responsabili degli uffici che ha consentito il rinnovo dei documenti anche a quei cacciatori che hanno inoltrato, per le più svariate ragioni, le pratiche in ritardo”. Questo il commento di Luca Coletti, presidente della Sezione provinciale di Perugia della Federcaccia.

“Questo costruttivo spirito di collaborazione fra gli enti preposti a tale delicato compito e le associazioni venatorie – ha proseguito Coletti – è per noi motivo di grande orgoglio. Un lavoro, quello fatto dagli uffici per questa annualità, che possiamo definire eccezionale, nell’anno corrente infatti le scadenze dei porti d’armi erano relative a due annualità di rilascio, pertanto, il numero totale di pratiche rispetto agli altri anni è quasi raddoppiato.

Un lavoro che non ha riguardato esclusivamente il rilascio e il rinnovo dei porti d’armi, ma anche il rilascio e rinnovo delle carte europee, un’assistenza continua per qualsiasi esigenza e per la gestione delle denunce armi”.

“Un ringraziamento particolare giunga pertanto, a nome della Sezione provinciale di Perugia della Federcaccia – ha concluso Coletti –, al Questore della provincia di Perugia Fausto Lamparelli, alla dirigente della Divisione di Polizia amministrativa Annalisa Lillini, alla funzionaria dell’ufficio Armi Maria Chianese, al vice sovrintendente Riccardo Ribigini e a tutto lo staff”.

