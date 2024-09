Perugia, 2 sett. 2024 – Issata la vela di maestra di Velimna al Parco Giuseppe Pascoletti di Ponte San Giovanni. Ora il veliero di “Velimna, gli Etruschi del fiume” e potrà partire e solcare le acque etrusche per giungere fino al mare.

Si svolgeranno in questo accogliente parco, dal 5 all’8 settembre, gli eventi più importanti di “Velimna 2024”, che quest’anno ha per tema “Il mito in Etruria”.

Il “varo” di questa edizione avverrà, come al solito, negli spazi della Necropoli del Palazzone, mercoledì 4 settembre alle ore 19.00. Ma già dalle ore 18.00 e dopo l’inaugurazione si potranno visitare gratuitamente e con una guida: Ipogeo, Antiquarium, deposito reperti etruschi e laboratorio di restauro che occupano cinque piani interrati sotto la collina della necropoli (prenotazione al n. 075.397969). Saranno presenti autorità comunali, provinciali, regionali e Costantino D’Orazio, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria e degli altri musei regionali.

Saranno Maria Angela Turchetti, direttore dell’Ipogeo dei Volumni e della Necropoli del Palazzone e Luana Cenciaioli, direttore scientifico di “Velimna, gli Etruschi del Fiume” a illustrare il tema dell’edizione 2024: “IL MITO IN ETRURIA”. La Pro Ponte offrirà agli intervenuti una sempre gradita e apprezzata apericena.

Ma la vera e propria “cena teatralizzata” con un menù ispirato alla tradizione alimentare etrusca, elaborato dall’archeocuoca Cristina Conte, si potrà degustare giovedì 5 settembre alle ore 20.00 al parco Giuseppe Pascoletti.

“A tavola con gli Etruschi” è il titolo dato a questo imperdibile appuntamento. Venerdì 6 settembre invece al Teatro degli Etruschi, ore 21.00, la Compagnia Teatro di Colle presenta lo spettacolo “Tarchon l’etrusco”, regia di Walter Toppetti. Da venerdì 6 all’8 settembre dalle 19.00 sarà aperto il “Ristoro etrusco” sempre al parco Pascoletti a lato di via della Scuola.

