Foligno, 6 settembre 2024 – Si terrà martedì 10 settembre alle ore 11.00, presso la Sala Colucci della sede nazionale di Confcommercio a Roma, la presentazione in anteprima nazionale della venticinquesima edizione de I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti (Foligno, 26-29 settembre 2024) che da un quarto di secolo rappresenta un punto di riferimento nel panorama gastronomico italiano.

La scelta della prestigiosa sede romana per questa presentazione non è casuale: quello scelto è un luogo simbolo dell’imprenditorialità e dell’innovazione italiana, un contesto che rispecchia perfettamente l’evoluzione e la crescente importanza de I Primi d’Italia nel panorama nazionale. In continuità con la mission di Confcommercio, questo festival è nato a Foligno con l’obiettivo di rilanciare il commercio nel centro storico; negli anni, è diventato un evento di caratura nazionale che non solo celebra la tradizione culinaria italiana, ma valorizza anche il patrimonio culturale e imprenditoriale della città e del Paese.

“La scelta di presentare la venticinquesima edizione de I Primi d’Italia nella sede nazionale di Confcommercio a Roma è un segno tangibile del prestigio raggiunto da questo festival,” ha dichiarato Aldo Amoni, Presidente di Epta Confcommercio Umbria, che organizza l’evento. “In questi venticinque anni, siamo riusciti a portare la nostra passione e la nostra visione su un palcoscenico nazionale, facendo de I Primi d’Italia non solo una celebrazione dei primi piatti, ma anche un punto di incontro per professionisti, appassionati e famiglie.”

Alla conferenza stampa interverranno, oltre al Presidente Aldo Amoni, anche il Sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, l’Assessore al Turismo del Comune di Foligno Michela Giuliani, il Presidente della Camera di Commercio Umbria Giorgio Mencaroni e il Dott. Renato Mattioni per Confcommercio – Imprese per l’Italia.

Sarà l’occasione per scoprire le novità di questa edizione speciale, che celebra il venticinquesimo anniversario del festival con un programma ancora più ricco e coinvolgente, capace di attrarre un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Info sul festival: https://www.iprimiditalia.it/

