Organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) della provincia di Perugia

Perugia, 6 set. 2024 – Un ‘ponte’ tra scuola e lavoro per formare esperti in contabilità generale e bilancio. Ha preso il via e terminerà il 13 settembre la seconda edizione del mini master ‘Corso di orientamento riservato per esperto in contabilità’ (C.R.ES.CO.) organizzato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) della provincia di Perugia.

Ventisette gli studenti selezionati che partecipano al corso gratuito e della durata di 60 ore che si svolge al Barton Park – Green business center di Perugia. Cresco è riservato ai diplomati negli anni 2022, 2023 e 2024 degli Istituti tecnici economici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (Afm), Relazioni internazionali per il marketing (Rim), Sistemi informativi aziendali (Sia) e Sia sport, che si sono distinti per merito particolare negli studi presso gli istituti che hanno aderito alla Rete provinciale Afm, nell’ambito di un protocollo d’intesa sottoscritto nel 2023 tra l’Ordine dei commercialisti di Perugia e la Rete provinciale degli istituti tecnici economici, di cui l’Itet ‘Aldo Capitini’ di Perugia è soggetto capofila.

“Con Cresco vogliamo dare la possibilità ai diplomati degli istituti tecnici di mettere a frutto gli studi fatti – ha dichiarato Enrico Guarducci, presidente dall’Odcec di Perugia (nella foto) – attraverso l’elaborazione delle scritture contabili e utilizzando dei software applicativi che generalmente vengono impiegati quotidianamente negli studi professionali, per fornire loro quelle competenze che possono essere ‘spese’ nel lavoro o anche qualora intendano proseguire gli studi e iscriversi al nostro Ordine, perché abbiamo bisogno di nuove risorse”.

“Guidati da docenti esperti – ha spiegato Guarducci –, i ragazzi hanno la possibilità di vedere come si sviluppa la contabilità generale di un’azienda, dal bilancio iniziale al bilancio finale di chiusura dell’esercizio. Vengono messe a disposizione dei ragazzi le scritture contabili di una società che ha reso pubblico il proprio bilancio con il deposito al registro imprese e forniti tutti i supporti per la ricostruzione delle stesse (fatture elettroniche, fatture cartacee, estratti conti bancari, contabili etc); in tal modo i ragazzi potranno ripercorrere tutti i passaggi per poter poi raffrontare gli scostamenti da quanto loro ricostruito rispetto ai dati ufficiali”.

“D’accordo con l’Ordine dei commercialisti di Perugia – ha affermato Silvio Improta, dirigente scolastico dell’Itet ‘Capitini’ – abbiamo pensato che fosse necessario un approfondimento e un avvicinamento a quelle che sono le tecnicalità oggi in uso nelle aziende e negli studi professionali.

I ragazzi hanno una preparazione di base forte ma alcune cose vanno affinate. Inoltre, lavorare con i professionisti è fondamentale per capire le dinamiche e accumulare quel sapere pratico di cui hanno bisogno. Dal mondo del lavoro ci arrivano tantissime richieste, dovremmo avere almeno il doppio dei diplomati ogni anno per soddisfarle tutte”.

“Cresco – ha aggiunto Elisabetta Ercolani, referente d’istituto per i rapporti con le aziende dell’Itet Capitini – fornisce una formazione molto intensiva, riservata sia a chi vuole iscriversi all’università o a un corso Its, sia a chi vuole entrare nel mondo del lavoro. Fornisce una conoscenza più approfondita e applicativa dei software gestionali di maggiore utilizzo e in questo l’Ordine dei commercialisti ha avuto il supporto di partner tecnici di altissimo livello. I dati che vengono comunicati trimestralmente dalla Camera di commercio e dal sistema informativo Excelsior ci confermano quello che noi constatiamo: i diplomi ‘tecnici’ sono i più richiesti”. Rossana Furfaro

