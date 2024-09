Lunedì 16 settembre l’attore porterà Kafka sul palco del “Torti” per il penultimo evento di “Performer In Umbria – PIU”. Regia di Alessandro Gassmann

Bevagna, 9 sett. 2024,- Due nomi tra i più amati ed apprezzati del panorama italiano per il penultimo evento della rassegna di spettacoli dal vivo firmata “Performer In Umbria – PIU”. Lo spettacolo, inizialmente previsto per lo scorso mese di aprile e annullato per imprevisti motivi tecnici, si prepara ora ad approdare sul palco del Teatro “Torti” di Bevagna. In scena, lunedì 16 settembre, alle 21, ci sarà dunque “Racconti disumani”, opera che vede alla regia Alessandro Gassmann e sul palco l’attore Giorgio Pasotti.

Una produzione del Teatro Stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzioni, che si arricchisce delle musiche di due grandi maestri, Pivio e Aldo De Scalzi. L’opera prende le parti da due racconti di Franz Kafka: “Una relazione per un’Accademia”, pubblicato per la prima volta nel 1917; e “La tana”, di fatto uno degli ultimi racconti dell’autore boemo, pubblicato postumo ed incompiuto nel 1931. Due storie di animali che si intersecano in “Racconti disumani”, a cui darà corpo e voce Giorgio Pasotti.

La prima, interpretando una scimmia che racconta come, in cinque anni, si adegua al sistema umano per uscire dalla gabbia nella quale l’hanno rinchiusa dopo la cattura e guadagnare un fac-simile di libertà, mettendo così a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili. La seconda, in cui il protagonista, per metà roditore e per metà architetto, cercherà di costruirsi un’abitazione perfetta per potersi proteggere da nemici invisibili, nel tentativo di lasciare tutto fuori, alla ricerca di una sicurezza ossessiva che genera solo ansia e terrore.

Promosso dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora”, lo spettacolo “Racconti disumani” è stato realizzato con il sostegno dei Fondi “PR – FESR 2021-2027 – Priorità 1 – OSA 1.3. – Azione 1.3.4. “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023”. Biglietti disponibili su www.ticket.it

