Un weekend tra fumetti, cosplay e cultura nerd con più di 60 ospiti, artisti di fama internazionale e un pubblico in continua crescita

Terni, 11 sett. 2024 – La seconda edizione del Terni Comics, tenutasi sabato 7 e domenica 8 settembre presso il Palaterni, si è conclusa con grande entusiasmo, registrando una presenza record di oltre 13.000 persone provenienti da tutta Italia.

I numeri, quasi raddoppiati rispetto all’edizione precedente, testimoniano una partecipazione entusiasta. Con oltre 40 stand, quattro artisti internazionali (esclusa la mancata partecipazione di Glenn Fabry per motivi di salute) e più di 60 ospiti, tra artisti, content creator e figure di spicco nel mondo nerd, appassionati e curiosi hanno potuto esplorare aree dedicate a fumetti, giochi, cosplay ed eventi, rendendo il Terni Comics 2024 un’esperienza indimenticabile.

Tra i momenti più memorabili del Terni Comics 2024, va sottolineata la presenza di YouTuber e streamer come Dario Moccia, Maurizio Merluzzo, Mr. Marra, Kasumi Sen, Marinoski, Pow3r e Poly, che hanno incontrato i fan durante i Meet & Greet e intrattenuto il pubblico con coinvolgenti panel e interviste sul palco.

Nell’area videogames, le postazioni organizzate da Level One hanno visto anche la partecipazione di Savy Ultras, pro-player che ha incantato il pubblico con le sue performance. Fumettisti di fama internazionale come David Lloyd, autore della celebre opera “V per Vendetta”, Sara Pichelli, prima illustratrice di Miles Morales in “Ultimate Spider-Man”, Sal Velluto, autore di “Black Panther” e “Moon Knight”, e Greg Staples, noto per numerosi artwork per “Dungeons & Dragons” e “Magic: The Gathering”, hanno entusiasmato i partecipanti presso l’Artist Alley o sul main stage. Nel mentre, i numerosi workshop e panel della Sala Conferenze hanno offerto approfondimenti unici sul mondo del fumetto, dell’animazione, del cosplay e del mondo ludico in generale.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione: i volontari e tutto lo staff organizzativo, i partner dell’evento — Antani Comics, Oggetti Fantastici, Dr Commodore.it, LevelOne, Umbria Experience — con il patrocinio del Comune di Terni, della Confartigianato di Terni e della Camera di Commercio dell’Umbria, e tutti gli sponsor, tra cui ITS Umbria Academy, Cenci Noleggi, Garofoli Srl, Lino Sonego, Banca Centro Toscana Umbria, BOEM, Conad PalaTerni, VicArt Grafica e Stampa, Sergnese Profumerie, Martine Estetica, MaMà Outdoor, Interpan, Cupi Elis, Eurofocaccia, Lavazza Nims, Giustozzi Terni Concessionaria, Sipace Group e ASM Terni. Infine, “TERNICOMICS: VOLUME 2” si realizza anche grazie al sostegno dei fondi stanziati per determinazione del Segretario Generale n. 231 del 29 aprile 2024 – Bando per contributi a terzi per progetti di promozione economica – II semestre dell’anno 2024 erogato dalla Camera di commercio dell’Umbria.

In conclusione, l’organizzazione esprime soddisfazione per aver portato a termine un evento di grande impatto sul tessuto socio-economico della città, nonostante le difficoltà, come lo sciopero dei treni che ha ridotto il flusso di visitatori dal Lazio.

Gli organizzatori, Visione Umbra Srl, in collaborazione con Nel Grimorio ASD e Geek Out APS, sono pronti a lavorare per una prossima edizione, forti delle esperienze acquisite e determinati a portare il Terni Comics a ricoprire un ruolo di rilievo nel panorama fieristico del Centro Italia, facendo risplendere anche il nome della città

