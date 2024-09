Definito l’impegno ad elaborare una progettualità per ridare piena operatività del nosocomio

Marsciano, 12 sett. 2024 – Si è svolto nella mattina di lunedì 9 settembre, su richiesta dei sindaci della Media Valle del Tevere, un incontro delle Amministrazioni locali (erano presenti i sindaci di Deruta, Collazzone, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio e San Venanzo) con il direttore generale dell’Usl Umbria 1, Nicola Nardella, con il direttore del distretto sanitario della Media Valle del Tevere, Luigi Sicilia e con il direttore sanitario dell’Ospedale di Pantalla, Giuseppe Vallesi.

L’incontro, caratterizzato da una analisi approfondita sulle prospettive che coinvolgono l’Ospedale della Media Valle del Tevere, è servito ai sindaci per rimarcare, ancora una volta, la necessità d’intraprendere azioni concrete per superare le problematiche e le criticità che ormai da anni sono presenti presso il nosocomio.

Una priorità è certamente quella di porre fine a quel turismo sanitario che vede i cittadini costretti a spostarsi, per ottenere prestazioni sanitarie, verso altre strutture ospedaliere (Branca, Città di Castello, Foligno ecc.) con disagi che sono a tutti evidenti. Per far fronte a tale criticità i sindaci hanno posto sul tavolo la richiesta, formulata dai rispettivi Consigli comunali, di un accorpamento dell’Ospedale territoriale della Media Valle del Tevere con l’Azienda ospedaliera di Perugia.

Tra i temi affrontati anche le difficoltà che si registrano in merito alla chirurgia, che non può essere solo quella programmata, e la necessità di implementare personale sanitario ed infermieristico.

Come affermano i sindaci dei Comuni che hanno preso parte all’incontro “dalla riunione è emersa una sostanziale attenzione da parte dell’istituzione sanitaria alle problematiche rappresentate e una chiara volontà di dialogo con le Amministrazioni comunali.

A tal fine è stato annunciato dal direttore generale dell’Usl Umbria 1, Nicola Nardella, il conferimento a Emilio Paolo Abbritti, pure presente all’incontro, di una delega specifica per mantenere un confronto costante con le Amministrazioni comunali nella prospettiva di arrivare alla predisposizione di una progettualità riguardante la funzionalità e l’operatività del nostro Ospedale.

Certamente è un importante passo avanti, che ci vedrà coinvolti con spirito costruttivo, e sulla cui evoluzione vigileremo con attenzione nella consapevolezza che si sono persi mesi ed anni preziosi”.

(2)