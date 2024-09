Sport, ambiente, cultura ed enogastronomia sabato 14 e domenica 15 settembre

Perugia, 12 set. 2024 – Ciclisti e appassionati delle due ruote d’epoca ai nastri di partenza per la nona edizione della ciclostorica Francesco nei sentieri, organizzata dall’omonima associazione domenica 15 settembre a Perugia e preceduta da eventi collaterali sabato 14.

La manifestazione sportiva è stata illustrata giovedì 12 settembre da Cesare Galletti, presidente dell’asd Francesco nei sentieri, alla presenza di Eugenio Rondini, consigliere regionale dell’Umbria, Pierluigi Vossi, assessore allo Sport del Comune di Perugia, e Silvia Burzigotti, assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Magione. Presente, inoltre, la consigliera regionale dell’Umbria Elena Proietti Trotti.

L’evento ospiterà circa 130 partecipanti (iscrizioni ancora aperte) da diverse regioni italiane, Toscana, Lazio, Campania, Abruzzo e Umbria naturalmente, che attraverseranno la provincia di Perugia, dal centro storico della città alle colline di borghi e frazioni circostanti, fino all’area del Lago Trasimeno, in sella alle proprie biciclette costruite prima del 1986, rigorosamente in abbigliamento d’epoca.

Due i percorsi, uno corto di 58 e uno lungo di 104 chilometri, con ritrovo alle 6.30 ai Giardini del Frontone per poi partire insieme in direzione piazza IV Novembre e dare il via ufficiale alla pedalata alle 8.30. L’arrivo sarà per tutti in piazza IV Novembre.

Il primo percorso, con dislivello di 723 metri, toccherà Capocavallo, Mantignana, Magione, Castello dei cavalieri di Malta, dove è previsto un ristoro, Villa, Soccorso, Montecolognola, San Feliciano, San Savino (ristoro), Montesperello, Antria, Pieve del vescovo, Capocavallo, Canneto-Cantina Carini (ristoro), Cenerente, San Marco e di nuovo a Perugia, rientrando nell’acropoli dall’Arco Etrusco.

Il secondo, che prevede un dislivello di 1150 metri, passerà dall’Oscano, Forcella di monte Tezio, Ponte Pattoli, La Bruna, Umbertide (ristoro), Monestevole, San Bartolomeo dei Fossi, Bivio Preggio, Castel Rigone (ristoro), Trecine, Torricella, Monte del Lago, San Feliciano, San Savino (ristoro), Soccorso, Villa, Pieve del Vescovo, Capocavallo, Canneto-Cantina Carini (ristoro), Cenerente, San Marco e rientro in piazza IV Novembre.

L’evento sportivo sarà preceduto, il sabato, da visite guidate la mattina, già sold out, oltre ad aperitivo e cena conviviale. ‘Sulle tracce degli antenati, gli dèi ritornano’, porterà i partecipanti alla scoperta dello scavo archeologico del Santuario Ritrovato di San Casciano dei Bagni, i cui bronzi sono stati definiti ‘la più grande scoperta archeologica del secolo dopo i bronzi di Riace’, di particolare interesse per la comunità perugina perché gran parte dei bronzi sono offerte votive dei Velimna e di altre famiglie etrusche perugine.

La visita guidata è a cura del gruppo archeologico Euthyche Avidiena. L’altra visita guidata, a cura del professor Sergio Fusetti, riguarderà il Sacro Convento di Assisi, con la Basilica superiore e inferiore. La giornata proseguirà con un aperitivo alle 19 alla Terrazza Green del Mercato coperto di Perugia e alle 20 poi, cena con musica dal vivo all’Arena del Borgo Bello.

Le iscrizioni alla ciclostorica sono ancora aperte e si possono effettuare sabato in piazza IV Novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e domenica al raduno ai Giardini del Frontone, dalle 6.30 alle 7.30.

“La ciclostrorica non è solo un esercizio fisico – ha spiegato Galletti – ma contiene tanti significati. C’è attenzione al tema ambientale, e difatti come tutti gli anni abbiamo ripulito alcune strade e luoghi della città; c’è la valorizzazione del patrimonio culturale, con le visite guidate, e a tal proposito è un onore, riguardo quella di Assisi, poter essere guidati dal professor Sergio Fusetti, capo restauratore della Basilica di San Francesco, che di solito accompagna capi di Stato e Reali e questa volta guiderà i ciclisti anche in distretti del convento non accessibili al pubblico; c’è la valorizzazione dell’enogastronomia, con vini e prodotti del territorio offerti nei punti ristoro, tra cui il pesce di lago fritto a San Feliciano”.

“Un’occasione per far conoscere il nostro bel territorio – ha detto Rondini –, con ospiti illustri come Giancarlo Brocci, ideatore dell’Eroica. Stiamo lavorando ad un percorso permanente in Umbria che possa collegarsi con l’Eroica, una ciclostorica che è riuscita a cambiare l’economia di certi paesi in Toscana.

È stato già firmato un protocollo d’intesa che riguarda 28 Comuni, da Castiglione del Lago fino a Gubbio. A brevissimo faremo un incontro operativo perché la Regione Umbria ha già riconosciuto il percorso e probabilmente prima della fine della legislatura verrà ufficializzato”. “Francesco nei sentieri è un connubio tra cultura, turismo e sport – ha aggiunto Vossi –, un momento di convivialità che permette a tanti di conoscere i nostri borghi.

Riguarda un tipo di attività sportiva basata sul ritorno alle origini attraverso le biciclette, che permettono di ammirare luoghi e paesaggi con lentezza, attraverso percorsi in questo caso, sulle orme di San Francesco”. “Un’iniziativa che coniuga in maniera perfetta lo sport e la valorizzazione del territorio – ha affermato Burzigotti –.

Lo sport è un volano, uno strumento che permette la scoperta del nostro territorio e permette a chi viene da fuori regione di vivere i nostri borghi con le loro bellezze naturali. Ci aspettiamo anche quest’anno un grande evento, che possa crescere nel tempo”.

Per iscrizioni e informazioni: www.francesconeisentieri.eu

(6)