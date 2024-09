All’Auditorium San Francesco al Prato sabato 21 settembre il compositore e produttore multiplatino tra i più influenti della sua generazione

Perugia, 13 sett. 2024 – Sarà l’auditorium San Francesco al Prato di Perugia a ospitare l’anteprima esclusiva di “Urban Impressionism solo piano” nuovo tour europeo – promosso da Trident – di Dardust, pianista, compositore e produttore multiplatino tra i più influenti della sua generazione.

L’evento, realizzato in sinergia da Mea Concerti , quale anteprima della stagione Sanfra, e Seed , nell’ambito del Seed Festival, che prenderà il via proprio in auditorium dal 25 al 28 settembre, si terrà sabato 21 settembre alle 21.

Dardust, è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. Autore e produttore d’eccezione, ha firmato numerosi grandi successi italiani vantando un palmarès di oltre 90 dischi di platino.

L’artista ha pubblicato una trilogia di dischi: 7 nel 2015, Birth del 2016 e S.A.D Storm and Drugs del gennaio del 2020.

Dal 2019 ha firmato produzioni di grande successo, collaborando in più occasioni con artisti quali Mahmood, Elodie, Irama, Lazza e Angelina Mango anche durante varie edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2020 “Sturm I – Fear”, dal disco “S.A.D Storm and Drugs” è stato scelto dal colosso informatico Apple Inc. all’interno del keynote annuale per il lancio di presentazione dei nuovi prodotti, trasmesso in streaming dallo Steve Jobs Theater di Cupertino, California.

Nel 2021 ha collaborato con artisti internazionali quali Benny Benassi e Sophie and The Giants che lo hanno accompagnato sul palco del Pala Olimpico di Torino in occasione della sua performance alla 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

A inizio 2022 ha firmato la colonna sonora della “flag handover”, il passaggio della bandiera olimpica tra Pechino 2022 e le prossime Olimpiadi invernali in Italia Milano-Cortina 2026 con i due brani Forget To Be e Inno (Prologo). Nell’estate dello stesso anno, Dardust è stato “maestro concertatore” della speciale 25esima edizione Notte della Taranta di Melpignano in Puglia. È stato anche uno degli artisti chiamati ad esibirsi per rappresentare Roma nella sua candidatura ad Expo 2030 con “Humanlands – Eternal Evolution”.

A fine 2022 ha pubblicato “Duality”, il suo ultimo lavoro discografico sul mercato internazionale per Sony Masterworks e Artist First, un album doppio in cui separa le sue due anime o emisferi cerebrali, piano solo ed elettronica, cui ha seguito nella primavera 2023 il Duality Tour nei teatri italiani e club europei: uno show in due atti in cui ha messo in scena l’anima intima e minimalista del piano solo alternata alle atmosfere da rave del set elettronico portato in oltre venti date per la leg estiva.

A settembre 2023 la release del nuovo singolo Outside è stata l’occasione per annunciare il ritorno nei teatri con Duality + Guests, una versione perfezionata dell’ultima tournée che lo ha visto protagonista di cinque concerti-evento insieme ad artisti e ospiti speciali tra cui Saturnino, Elodie, Franco126, Elisa e Samuele Bersani.

Dopo il successo della tourneè “An intimate night”, con Elisa, Dardust l’ha nuovamente affiancata durante i concerti evento del 2023 all’Arena di Verona in estate e al Forum di Assago in inverno (“An Intimate Christmas”), da cui è nato il progetto “Intimate – Recordings at Abbey Road” della cantautrice friulana interamente registrato in diretta dagli Abbey Studios di Londra, preceduto dal singolo Quando Nevica con la musica di Dardust presente anche nel suggestivo videoclip girato in bianco e nero.

Ha composto inoltre la colonna sonora di “Cover Story” il film evento realizzato per i 20 anni di Vanity Fair presentato al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano in occasione della kermesse Vanity Fair Stories 2023 e uscito in sala a inizio 2024. Attualmente sta realizzando la colonna sonora del lungometraggio di Mauro Mancini “Mani Nude”.

Nel 2024 a Bologna è stato anche premiato come miglior producer/talent scout nell’ambito della manifestazione “Ciao – Rassegna Lucio Dalla”, per le forme innovative di musica e creatività.

