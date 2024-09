Sarà un appuntamento ricco di interventi da parte di esperti e rappresentanti istituzionali, del mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo della Regione

Perugia, 17 sett. 2024 – È l’Umbria la prossima tappa degli Stati Generali sulla disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo: l’appuntamento con questo nuovo importante evento si svolgerà infatti a Perugia il 20 settembre p.v. e sarà una nuova occasione di discussione e approfondimento sui tanti temi che riguardano le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e le loro famiglie.

Promossi ed organizzati dal Coordinamento di Anffas Umbria in collaborazione con Anffas Nazionale, l’evento – che vedrà anche l’intervento del Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli – si svolgerà dalle 9 alle 18 in modalità mista: sarà infatti possibile seguire i lavori online su piattaforma Zoom (https://us02web.zoom.us/j/84020274871 – ID riunione: 840 2027 4871) o in presenza, per chi si è registrato nei giorni scorsi tramite l’apposito link, presso Palazzo Cesaroni della Regione Umbria (Sala Brugnoli e Sala Partecipazione, Piazza Italia, 2 – Perugia).

Come per i precedenti, anche questo sarà un appuntamento ricco di interventi da parte di esperti e rappresentanti istituzionali, del mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo della Regione, che consentirà di aprire il dialogo e il confronto sullo stato dell’arte del sistema di presa in carico della persona con disabilità intellettive e del neurosviluppo umbro e sulle annesse criticità, nonché di discutere e condividere idee su temi fondamentali per il futuro delle persone con disabilità e delle loro famiglie del territorio.

Ricco il programma dell’incontro, moderato dalla dott.ssa Mara Fabrizio, Resp. Attività Centro Unico di Formazione in Sanità USL Umbria 1, che si aprirà con i saluti di Moira Paggi, Coordinatrice Anffas Regione Umbria e di Roberto Speziale, Presidente Anffas Nazionale, e i saluti istituzionali con Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria, Massimo Rolla, Garante Regionale dei diritti delle Persone con Disabilità in Umbria, Vittoria Ferdinandi, Sindaco di Perugia, Ferdinando Gemma, Sindaco di Trevi, Enrico Valentini, Sindaco di Gualdo Cattaneo, Federico Pompei, Presidente TSRM Perugia e Terni, Paolo Tamiazzo, Portavoce Forum Terzo Settore Regione Umbria, e Vincenzo Falabella, presidente FISH (cui Anffas aderisce). I lavori avranno poi inizio con la sessione dedicata a “I diritti delle persone con disabilita intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari in Umbria. Quadro Generale” con gli interventi dell’Avv. Alessia Maria Gatto e dell’Avv. Corinne Ceraolo Spurio, entrambe componenti del Centro Studi Giuridici e Sociali Anffas Nazionale.

La sessione successiva avrà invece come tema “L’impatto della normativa sulla programmazione sanitaria e sociale della Regione Umbria” con gli interventi di Paola Fioroni, Presidente Regionale dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, Luca Coletto, Assessore Regionale alla salute e politiche sociali.

Significativo e di grande impatto sarà il contributo che daranno Luca Cisternino, Christian Bartoli e Francesco Frascarelli, Autorappresentanti di Anffas Per Loro: come negli eventi precedenti, gli autorappresentanti esporranno opinioni e idee in merito all’esigibilità dei loro diritti.

Seguirà l’intervento del Ministro per le Disabilità, On. Alessandra Locatelli e successivamente l’evento riprenderà alle 14.30 con la tavola rotonda dal titolo “La rete integrata dei servizi in Umbria per le persone con disabilita intellettive e disturbi del neurosviluppo. I punti di forza e di criticità” a cui prenderanno parte Paola Fioroni, Presidente Regionale dell’Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, Massimo Rolla, Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità in Umbria, Valentina Battiston, Dirigente Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio-sanitaria, economia sociale e Terzo Settore, Beatrice Bartolini, Responsabile Sezione Programmazione sociale di territorio e sistema di servizi per le disabilità, Francesco Mezzanotte, Dirigente Tecnico dell’Ufficio Scolastico Regionale, Moira Sannipoli, Prof.ssa del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Didattica e Pedagogia Sociale dell’Università degli Studi di Perugia, Paolo De Luca, Referente per l’Umbria dell’Associazione Italiana Famiglie ADHD APS (AIFA APS), Maria Luisa Meacci, Presidente FISH Umbria, Eleonora Passeri, Presidente RSP (Rare Special Powers), Paola Angelucci, CISL Umbria.

Alle 17 si darà inizio alla sessione finale con Marzia Manderioli, Presidente Anffas Mirandola, che presenterà ai partecipanti il progetto “Free-Abile” e gli interventi dedicati a “Sintesi, prospettive ed impegni” di Davide Cisternino, Vicepresidente Anffas Per Loro, e Moira Paggi, Coordinatrice Anffas Regione Umbria.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente Nazionale Anffas Roberto Speziale.

“Anffas prosegue con entusiasmo e passione il percorso avviato nel 2023 e che interesserà tutte le regioni, fino alla realizzazione degli Stati Generali a livello nazionale a fine 2025” afferma Roberto Speziale “e questa tappa in Umbria è molto significativa poiché ci avvicina a quello che sarà poi l’evento del G7 Inclusione e Disabilità del 14, 15 e 16 ottobre p.v”. “Siamo certi” conclude il Presidente “che, come per i precedenti appuntamenti e per quelli che ci saranno in seguito, anche gli Stati Generali in Umbria consentiranno di offrire approfondimenti, riflessioni e dialoghi produttivi per il territorio locale, regionale e nazionale”.

“Siamo estremamente felici ed orgogliosi di esserci uniti al percorso che Anffas sta portando avanti con gli Stati Generali” afferma Moira Paggi, Coordinatrice Anffas Regione Umbria “e di poter dare il nostro contributo per continuare ad alimentare il confronto relativamente ai contesti di vita e all’esigibilità dei diritti delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie con l’obiettivo di promuovere sempre maggiore consapevolezza e rispetto dei diritti sanciti dalla CRPD.”

Per informazioni è possibile contattare il numero 331.3238505 o mandare una e-mail agli indirizzi coord.anffasumbria@libero.it o nazionale@anffas.net

