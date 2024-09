Ingresso libero e gratuito dal 25 al 29 settembre. Sold out per le serate d’autore di Alessandro Barbero e Francesco Guccini. Lezioni visibili in streaming e on demand nella App ufficiale del Festival

Gubbio, 18 set. 2024 – Prima ancora di iniziare, il Festival del Medioevo fa già notizia: sono sold out le serate d’autore di Alessandro Barbero (25 settembre, ore 21.30) “La rivoluzione di Francesco d’Assisi” e quella di Francesco Guccini (sabato 28 settembre, ore 21.30) “Diverso tutti gli anni e tutti gli anni uguale, due degli oltre settanta appuntamenti previsti per questa decima edizione, a Gubbio dal 25 al 29 settembre.

«Da dieci anni perseguiamo l’obiettivo di dare al Festival una dimensione sempre più europea e internazionale, offrendo un’esperienza di altissimo livello culturale e di grande valore scientifico. Anche quest’anno, siamo certi di regalare al nostro pubblico momenti indimenticabili, continuando a nutrire la curiosità e l’amore per la storia», ha dichiarato l’ideatore e direttore del Festival del Medioevo, Federico Fioravanti.

«La cultura è un motore fondamentale per l’economia dei territori, e il successo del Festival del Medioevo, che da dieci anni coinvolge le varie anime di Gubbio, ne è una prova concreta. Siamo orgogliosi di poter contare sulla partecipazione di una ventina di enti, associazioni e realtà eugubine che arricchiscono il nostro evento, rendendolo unico nel suo genere».

«La più bella Città medievale rappresenta la cornice naturale a un evento di alto profilo culturale capace negli anni di crescere, diventando un riferimento assoluto nel mondo dell’approfondimento storico e scientifico, promuovendo un linguaggio divulgativo in grado di catturare l’attenzione anche dei neofiti di questo mondo», ha dichiarato il sindaco di Gubbio Vittorio Fiorucci.

«La capacità del Festival del Medioevo insieme alla forza del connubio tra Comune di Gubbio e associazione Festival del Medioevo, rappresenta la ferma volontà comune di alzare il livello di interesse e di coinvolgimento della comunità che si è formata attorno a questo evento, in particolare dei giovani, attraverso un sapiente lavoro con le scuole cittadine. Non da ultimo ritengo che la collaborazione con l’associazione Festival del Medioevo ci permetterà in futuro di costruire modelli turistici-culturali in grado di attrarre un pubblico sempre più vasto».

Alessandro Barbero, Francesco Guccini, Franco Cardini, Dario Fabbri, Carlo Lucarelli, Maria Giuseppina Muzzarelli, Claudio Strinati, Matteo Saudino e tanti altri storici, scrittori, scienziati, filosofi, architetti e giornalisti compongono il ricco programma della decima edizione del Festival del Medioevo, diventato in questi dieci anni il più importante evento di divulgazione culturale sull’Età di mezzo grazie alle sue lezioni coinvolgenti di alto valore scientifico, unite a rievocazioni di grande qualità e la Fiera del libro medievale con tutto quello che c’è da leggere sul Medioevo: dai grandi classici alle novità editoriali.

Il tema del Festival. Il tema di questa decima edizione è “Secoli di luce. Sulle spalle dei giganti”. Una riflessione sul Medioevo lontano dalla banalità degli stereotipi, fatto di grandi uomini e grandi donne che hanno segnato dieci secoli della nostra storia.

Per il programma completo consultare il sito della manifestazione e la relativa pagina Facebook @FestivalDelMedioevo (69mila follower) sono gli indirizzi online dedicati alla divulgazione storica del Medioevo più visitati in Italia.

