Domenica 22 settembre 2024 il centro di Marsciano accoglie molte delle discipline sportive praticate nel territorio con stand, esibizioni e la possibilità, per tutti, di cimentarsi nelle varie attività pratiche

Bastia Umbra, 19 set. 2024 – Domenica 22 settembre torna, nel centro di Marsciano, “A ritmo di sport”, una grande festa in compagnia delle tante associazioni sportive locali. Questa seconda edizione, promossa dalla Pro-Loco Marsciano, può contare sul patrocinio del Comune di Marsciano e del Coni regionale e sulla collaborazione di Confcommercio oltre al sostegno di sponsor aziendali.

Alle ore 10.00, presso largo Goldoni, ci sarà l’apertura della manifestazione alla presenza dell’Amministrazione comunale. Le iniziative proseguiranno per tutta la giornata, fino alle ore 19.00, tra appuntamenti ludici e enogastronomici, esibizioni, occasioni di shopping con i negozi aperti e la possibilità, per tutti, di cimentarsi nella pratica dei tanti sport presenti.

In piazza della Vittoria sarà possibile visitare la mostra fotografica “Marsciano e lo sport” a cura di Remo Albini, che tratteggia la storia dell’associazionismo sportivo marscianese. Nel pomeriggio è in programma anche la visita del presidente del Comitato regionale del Coni, Domenico Ignozza, che incontrerà le associazioni sportive.

Sono 22 le associazioni e attività sportive che prenderanno parte all’iniziativa. Si tratta di Pallavolo Media Umbria, Umbria Dance School, Deruta Roller, Bewater Team, Avis Nestor Lenza, City Well, Monteregio Scacchi, Karate Goju Ryu, Ha Gakure, Ruzzolone G. Moretti, Nestor Calcio, Nestor Basket, Bocciofila TCM, UC Nestor, Moto Club Scorpioni, Moving Team, Il Castello Golf, Fiab, Grata Loca Padel, Scuola addestramento Tennis. Si dislocheranno tra piazza della Vittoria, via XX Settembre, via Marconi, largo Garibaldi, via Umberto I°, via Fratelli Ceci, via Buozzi e parte di piazza Marx. Presenti anche gli stand della Pro-loco e dell’Avis Marsciano.

“Marsciano – sottolinea il vicesindaco Sergio Pezzanera con delega allo sport – è la città dello sport, come testimoniano le tante associazioni presenti sul territorio comunale, i tanti volontari, i tanti giovani che praticano una attività e, naturalmente, gli splendidi risultati che tanti nostri atleti raggiungono a livello non solo italiano ma anche internazionale.

A ritmo di sport è l’occasione per festeggiare tutti insieme il valore che lo sport porta nella nostra comunità e per far avvicinare nuove persone, giovani e meno giovani, alla pratica sportiva e ai benefici che la caratterizzano in termini di salute, di socialità oltre che di crescita e realizzazione personale. Un plauso agli organizzatori e a tutte le associazioni e le attività che si sono attivate per la riuscita dell’iniziativa che, siamo certi, potrà attirare un pubblico numeroso”.

