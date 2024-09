L’assessore Luca Tramini: “Un modo nuovo per vedere e vivere la città”

Narni, 19 set,. 2024 Domenica 22 settembre appuntamento alle ore 10 al Parco Dei Pini (Bruno Donatelli) di Narni Scalo per la partenza di Bici in Città con arrivo alle Gole del Nera.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “La condivisione degli spazi pubblici”. L’iniziativa è gratuita e viene presentata così dall’assessore alla mobilità Luca Tramini: “Ricordo ancora l’edizione vissuta quando ero piccolo insieme alla mia famiglia. Fu una bellissima giornata di festa e diversa dal solito, un modo nuovo per vedere e vivere la città.

Qualcosa che, oggi, vorrei potessero provare e vivere anche giovani e giovanissimi. Una giornata per vivere in completa sicurezza la nostra città in bici”. Grandi e piccoli potranno prendere parte ad un percorso completamente pianeggiante e alla portata di tutti, scoprendo i benefici del ciclismo in un ambiente piacevole e apprezzando le infrastrutture territoriali a disposizione dei cicloamatori.

“Una mattina di festa e di comunità per vivere in maniera diversa la nostra città – prosegue l’assessore Tramini – il tutto nella settimana Europea della Mobilità che costituisce, per la cittadinanza e le amministrazioni locali, un’occasione irrinunciabile per attivarsi in un processo di miglioramento della mobilità urbana, nella direzione della sostenibilità ambientale unita alla crescita economica locale e alla qualità della vita delle città”.

Per ulteriori informazioni: 329 651 2027

