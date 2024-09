Il concerto è in programma domenica 22 settembre (ore 18). Si esibiranno la soprano Annalisa Pellegrini e la pianista Yunwoo Oh

Acquasparta, 19 set. 2024 – Un recital sul repertorio salottiero romantico con musiche di Clara Schumann, Gilda Ruta e Francesco Paolo Tosti: si intitola “Salotto romantico” il penultimo concerto della 17esima edizione del Festival Federico Cesi, in programma domenica prossima (22 settembre) alle ore 18 presso palazzo Cesi di Acquasparta. Ad eseguirlo la soprano Annalisa Pellegrini e la pianista Yunwoo Oh.

Il concerto proporrà liriche di alcune delle donne compositrici più importanti degli ultimi due secoli quali Clara Schumann e Gilda Ruta, un omaggio a stili compositivi diversi influenzati anche dalle appartenenze geografiche delle due compositrici. Clara Schumann, oltre ad essere una importante compositrice, nella sua vita fu una famosissima virtuosa del pianoforte, protagonista di numerosi tour musicali fin da bambina prodigio.

Gilda Ruta, le cui opere sono state riscoperte da pochi anni, è detta “la Musicista dei due Mondi” perché tra fine dell’‘800 e del ‘900 lavorò non solo in Italia, ma anche in America, guadagnandosi la stima del Maestro Arturo Toscanini. Il concerto si concluderà con delle liriche di Francesco Paolo Tosti che non saranno in contrapposizione con le opere femminili ma in giustapposizione: un omaggio alla figura femminile in musica a tutto tondo che, da compositrice, si trasformerà in musa ispiratrice di un immaginario poetico e romantico tipicamente italiano.

Annalisa Pellegrini, che è anche direttrice artistica del Festival Federico Cesi, e Yunwoo Oh vantano numerose esperienze concertistiche in Italia e all’estero. Pellegrini è stata tra le prime donne a esibirsi come solista per eventi ufficiali in San Pietro, ha cantato per Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Il concerto è ad ingresso libero con prenotazione consigliata (ai numeri 389 6638112 e 393 9145351 o da effettuare via email a fabricaharmonica@gmail.com).

Il Festival Federico Cesi – in programma fino a domenica 29 settembre 2024 – è organizzato da Fabrica Harmonica Aps-Ets, ha il patrocinio della Regione Umbria, della Diocesi di Orvieto-Todi, del Comune di Acquasparta e ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit). La direzione organizzativa della kermesse è a cura di Stefano Palamidessi.

Per il cartellone completo: www.festivalfedericocesi.it

