Foligno, 19 set. 2024 – Si chiama “C’era una volta… una Notte”, dal 21 al 22 settembre, l’iniziativa promossa dall’associazione ‘Armonia Cosmica’ in collaborazione con CoopCulture.

E’ un’avventura notturna per bambini e bambine da 8 a 12 anni tra le Corti e le stanze di Palazzo Trinci e Palazzo Deli. Il programma prevede il ritrovo alle 20,45 alla biglietteria di Palazzo Trinci con il saluto ai genitori. Alle 21 inizieranno le attività con la visita-gioco a Palazzo Trinci con laboratorio creativo. Alle 22,30 spostamento alla biblioteca dei ragazzi di Foligno con il racconto delle storie della buonanotte ma anche di paura (per chi lo vorrà). Alle 23,30 tutti a dormire nella sala del Camino.

Alle 8 colazione e mezz’ora dopo laboratorio conclusivo. Dalle 9 alle 9,30 l’arrivo dei genitori. Occorre portare abbigliamento comodo, come la tuta da indossare sia per le attività che per la notte, un materassino, sacco a pelo o coperta, torcia, piccolo beauty case con asciugamano.

Non bisogna, invece, portare, cellulare (ai genitori verrà rilasciato il numero dell’operatore responsabile), giochi elettronici e carte gioco, cibo. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) telefonare al numero 0742/330584 (Palazzo Trinci).

