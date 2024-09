Bastia Umbra, 20 set. 2024 -Con la Cerimonia dInaugurazione, la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli di ieri sera, si aperta ufficialmente la 62a edizione del Palio de San Michele. Questa sera, venerd 20 settembre, il Rione Portella inaugura le sfilate 2023 con ETCI! (Nella foto, il Presidente dell’Ente Palio Federica Moretti dichiara l’apertura della 62 edizione del Palio)

Da ieri sera iniziata anche la Gara Gastronomica promossa dalla Pro Loco di Bastia Umbra che, da nuovo format, agir in incognito durante larco della festa per degustare e giudicare i piatti proposti dalle taverne rionali. Grande attesa per larrivo della giuria tecnica delle sfilate 2024. Sabato 21 settembre sfiler il rione San Rocco con DILLO ALLA LUNA.

Km 0, prodotti di qualit, men bio, vegetariani e in alcuni casi celiaci, spettacoli, animazione, musica dal vivo. Sono queste le caratteristiche delle Taverne Rionali che ogni sera, dal 19 settembre, ospitano migliaia di visitatori al Palio de San Michele. Mangiar bene e divertirsi, aggregazione e coinvolgimento, ingredienti che rendono il Palio un evento al quale non si pu rinunciare.

Da ieri sera ha preso il via la consueta Gara Gastronomica promossa dalla Pro Loco di Bastia Umbra. La kermesse ha cambiato veste proprio nella precedente edizione e, come ha testimoniato il Presidente della Pro Loco Raniero Stangoni anche questanno seguir questimpronta.

I giurati infatti non saranno pi gli stessi che giudicheranno le sfilate del Palio ma altre figure professionali individuate dalla Pro Loco stessa, competenti in materia enogastronomica che, in anonimato, si recheranno presso le taverne con lintento di degustare e valutare i piatti tipici proposti dai men di ogni Rione.

La Pro Loco come ogni anno premier il Rione vincitore pochi istanti prima della partenza della Lizza nella serata conclusiva del Palio (sabato 28 settembre).

Con larrivo della giuria tecnica, previsto per questa sera, venerd 20 settembre, cominceranno ufficialmente le sfide tra i rioni con la sfilata del Rione Portella.

La giuria tecnica 2024 composta da personalit di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo Presidente di Giuria), Alessandra Canettieri (mezzosoprano), Anna Tangredi (attrice), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

In attesa della sfilata, Gessica Poeta racconta le sue prime emozioni nelle vesti di Capitano del Rione Portella.

Inizio nel dirti che tanti dei miei rionali oggi mi hanno chiesto che sensazioni provassi a riguardo. Anche io pensavo di provare un po dansia e invece no, sto vivendo questa attesa con molta tranquillit. Mi sto godendo davvero tutto e guardo ogni cosa con disincanto. I ragazzi che provano le luci, quelli che recitano, quelli che allestiscono, latmosfera che si genera qui in piazza, la bellezza dei carri e provo emozioni fantastiche che non riesco a spiegare a parole.

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

Sono sicura al 100% che tutto andr benissimo perch sono consapevole di tutto il lavoro che c stato. Si respira entusiasmo e unione dintenti. Dai ragazzi che hanno costruito i carri, agli addetti alle luci. Dai registi agli attori, fino al bambino piccolo che sar protagonista dellultima scena. C stato un coinvolgimento totale da parte di tutti e non vedo lora di vedere la sfilata questa sera. Poi, oltre che a far bene, sono convinta che ci divertiremo insieme. Sar uno spettacolo meraviglioso e auguro a tutti i miei rionali di scendere in piazza con la consapevolezza di chi sa fare bene il proprio lavoro. Quindi ragazzi, fatelo vedere quello che sapete fare! Sempre e solo FORZA PORTELLA.

TRAMA DELLA SFILATA ETCI!

C’era una volta una nonna, una bimba con un cappuccetto rosso e un lupo cattivo che voleva mangiare la nonna e la bambin… no aspetta… e se cos non fosse?

E se ci avessero fatto credere tutto ci per convenienza?

Siamo sempre certi di ci che ci sembra scontato e ovvio?

Domani sera, sabato 21 settembre, sar invece il turno del rione San Rocco con DILLO ALLA LUNA

FAP FOTO

(4)