Terni, 21 set. 2024 – La presidente della sezione di Terni della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) BPW Italy Ada Urbani ha organizzato un incontro che si terrà lunedì 23 settembre 2024, alle ore 18.00 presso l’hotel Garden, con Silvio Garattini, farmacologo, ricercatore e autore di numerosi saggi sulla farmacologia e di tante pubblicazioni.

Si parlerà di medicina di genere e di prevenzione, un tema importante che riguarda le donne che la Fidapa sostiene in tutti i campi, promuovendo, coordinando e sostenendo le loro iniziative.

La salute è importante e la medicina di genere ha un approccio innovativo e studia l’influenza del genere sulle caratteristiche cliniche delle malattie, sulla fisiologia e sulla fisiopatologia. Numerosi dati epidemiologici, clinici e sperimentali evidenziano che ci sono differenze tra uomini e donne quando si manifestano le malattie ed anche nelle verifiche e negli eventi avversi associati alle terapie prescritte.

In Italia il concetto di “genere” in medicina è stato stabilito nel 2019, con l’approvazione della Legge 3/2018; vanno garantite a tutti gli uomini e a tutte le donne, nel rispetto delle differenze, cure idonee , fino alla “personalizzazione delle terapie”. Silvio Garattini che ha scritto anche il saggio Prevenzione è rivoluzione. Per vivere meglio e più a lungo ricorderà anche quanto sia importante la prevenzione e l’adozione di corretti stili di vita per aiutare tutti a mantenersi sani e in buona salute e a migliorare il proprio stato fisico

Al termine dell’incontro ci sarà la Cerimonia delle Candele, il momento più importante dell’anno sociale che rappresenta l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla BPW ( Business and Professional Women) International di cui fa parte la Fidapa.

(1)