Le prime anticipazioni annunciate alla Mostra del Cinema di Venezia, insieme alla partecipazione al progetto regionale di promozione turistica “Umbria, i sapori del cinema”

Spello, 23 set. 2024 – Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 7 al 16 marzo 2025, quando il “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri – Le professioni del cinema” celebrerà la sua quattordicesima edizione. (Nella foto, da sx Silvia Angelucci, Aurora Moretti e Donatella Cocchini)

Ma nell’attesa di poter vivere le emozioni della kermesse che celebra le maestranze del dietro le quinte, ossia quegli uomini e quelle donne che con la loro creatività dei film ne sono l’anima, qualche anticipazione è già stata lanciata. L’occasione è stata la partecipazione di una delegazione dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” Aps, che organizza il Festival di Spello, all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

A raggiungere la laguna la presidente Donatella Cocchini, insieme a Silvia Angelucci, membro del consiglio direttivo, e ad Aurora Moretti, responsabile di BGM Magazine. Una trasferta che è stata l’occasione per incontrare partner e avviare nuove collaborazioni ma soprattutto, come detto, per lanciare qualche novità in vista del 2025. A cominciare dalla mostra sugli effetti speciali, di fatto fiore all’occhiello della quattordicesima edizione del Festival e alla quale se ne aggiungeranno anche delle altre.

Coordinata da Diego Arciero, VFX supervisor con Simone Rea producer, l’esposizione sugli effetti speciali vedrà la presenza di importanti esperti del settore e anche l’allestimento di un green screen. Main partner, invece, saranno: Biunivoca/Unspace con Daniele Barone e Nicola Di Meo; Animamundi con Raffaele Bortone e Andrea Martini, che proporranno laboratori legati all’apprendimento della lingua dei segni; AVFX Associazione Effetti Visivi guidata da Diego Viezzoli; e l’Istituto tecnico tecnologico “Leonardo Da Vinci” di Foligno.

Avviate, poi, nuove collaborazioni come quella con Marte Studios, azienda italiana specializzata nella produzione e distribuzione di film indipendenti, che promuove il cinema d’autore e valorizza il talento emergente. Tra i progetti di rilievo “Semaforo Rosso” e “Voce Disumana” di Nikolaos Nikos, che esplora temi profondi con un approccio poetico e originale. Una realtà, quella di Marte Studios, che si distingue per il suo impegno nel sostenere storie autentiche e innovative nel panorama cinematografico originale.

In continuità con le precedenti edizioni, invece, la grande attenzione ai giovani, grazie ai progetti legati all’Agenda 2030, che quest’anno vedranno testimonial d’eccezione gli attori Sofia D’Elia e Francesco Patanè, ma anche attraverso la giuria junior che coinvolge studenti dai 12 ai 19 anni, e con il concorso sulla realizzazione della mascotte del Festival, lanciato negli scorsi mesi e riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’università. E in attesa di vivere a pieno le emozioni della quattordicesima edizione, nelle prossime settimana il Festival del Cinema di Spello sarà tra i protagonisti di “Umbria: i sapori del cinema”, il nuovo progetto di promozione turistica lanciato dalla Regione per valorizzare le eccellenze del territorio, come il vino e l’olio, in un connubio innovativo con il mondo del cinema.

Cinque i weekend in cui si svilupperà il progetto, dal 20 settembre al 5 novembre, ciascuno dei quali organizzato da un diverso Festival umbro. Il fine settimana dedicato al “Festival del Cinema di Spello” sarà quello che va da venerdì 11 a domenica 13 ottobre: una tre giorni tra laboratori dedicati al dietro le quinte, proiezioni di film, incontri con attori e registi ma anche passeggiate naturalistiche e visite culturali in location che sono state set cinematografici.

