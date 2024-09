In scena questa sera in Piazza Mazzini l’ultima sfilata decreter anche il premio al Miglior Carro, novità introdotta nelle precedenti edizioni. Mercoled 25 settembre spazio ai più piccoli

Bastia Umbra, 23 set. 2024 – Dopo Portella e San Rocco, ieri sera stato il turno del rione SantAngelo che ha sfilato con ASPETTA UN ATOMO. Questa sera, lunedì 23 settembre, spetter al rione Moncioveta chiudere le sfilate della 62a edizione del Palio de San Michele con BLACKOUT. (Nella foto di FapFoto, il Presidente dell’Ente Palio, Federica Moretti e Michele Betti, Capitano del Rione Moncioveta)

Dopo lenplein dello scorso anno, coinciso con la vittoria della sfilata e del Palio, Michele Betti al suo terzo e ultimo anno di mandato, racconta le sue sensazioni da capitano del rione:

Le sensazioni di questanno sono molto positive. E forse sar ripetitivo ma come ho detto lanno precedente, ormai Moncioveta ha uno stile e la sfilata rappresenta uno dei nostri marchi di fabbrica. Lattesa e le emozioni di questo splendido giorno vengono vissuti da tutti con serenit ed entusiasmo, sicurezze acquisite nel tempo grazie anche alla consapevolezza di sapere fare bene le cose.

Cosa ti aspetti da questa sfilata?

Quella di questa sera sar una sfilata che toccher tanti aspetti emotivi. Lintento principale quello di coinvolgere il pubblico al fine di emozionarlo, la stessa emozione che vivremo noi sfilando. Perch di questo sono sicuro, sappiamo dare e fare spettacolo! In questi tre anni ho vissuto lesperienza pi bella della mia vita. E non posso fare altro che ringraziare tutti i miei rionali per avermi sostenuto in tutto e per tutto. Ovviamente ringrazio anche la mia famiglia per il supporto ma soprattutto perch non mi ha mai fatto pesare lassenza nei momenti dove la mia responsabilit lo richiedeva. Sto vivendo emozioni enormi, indescrivibili e probabilmente solo chi ha fatto il Capitano di questo splendido rione pu capire. Quindi, non vedo lora che cali il sipario. Forza ragazzi! Forza MONCIOVETA sempre!!!

TRAMA SFILATA: BLACKOUT

Nel cuore del Luna Park, due improbabili eroi si confrontano con un blackout che non solo elettrico. Quando la mente vacilla e la luce interiore si affievolisce, in quel momento che facciamo i conti con noi stessi. Il buio, delle volte, fa luce su ci che in luce invisibile. Il blackout sar una pausa temporanea o il preludio di una trasformazione definitiva?

Anche in questedizione i giurati saranno chiamati a votare il Miglior Carro delle sfilate. E, come i premi Monica Petrini e Stella Nascente, il Premio al pi bel carro nasce con lintento di promuovere la sfilata ed incentivare lelemento che la rende unica. un premio voluto per evidenziare la vita che gira intorno ad un carro, la manodopera e il talento. Come gli altri, anche questo premio non entrer nel punteggio globale. stato scelto di premiare il rione e non una sola persona poich dietro ad un carro c il lavoro di un gruppo.

Ricordiamo inoltre che la giuria tecnica 2024 composta da personalit di riconosciuta fama nazionale nel mondo dello spettacolo: Gianfranco Anzini (regista, autore televisivo Presidente di Giuria), Alessandra Canettieri (mezzosoprano), Anna Tangredi (attrice), Laura Soprani (scenografa, scultrice, artista, arredatrice, design), Alberto Bassetti (scrittore teatrale, regista) e Lia Francesca Morandini (costumista).

Mercoled mattina spazio ai pi piccoli con il Rion Mini Sport 2024 mentre gioved 26 settembre sar il turno de I GIOCHI in Piazza tra i Rioni che saranno trasmessi in diretta streaming su www.terrenostre.info e su www.paliodesanmichele.it.

