Pierre Carniti, un grande sindacalista e intellettuale. A lui la “Cittadinanza Benemerita” del comune di Massa

Massa Martana, 23 sett. 2024 – Al Teatro Consortium è stato presentato il libro: “Il mio splendido rifugio – Viaggio nella storia di Massa Martana di un grande sindacalista e intellettuale – Pierre Carniti ”, alla presenza del sindaco di Massa Martana Francesco Federici, Giorgio Graziani segretario nazionale CISL, Angelo Manzotti segretario generale CISL Umbria, Elisabetta Lomoro Direttore ufficio comunicazione sociale Ufficio stampa Terni Narni Amelia; Ivo Camerini CISL e Ennio Camilli.

Il libro è stato voluto dall’amministrazione comunale di Massa Martana. Nel suo saluto il sindaco Federici ha ricordato che Carniti è stato insignito, dal consiglio comunale di Massa Martana, della “Cittadinanza Benemerita”. “Pierre riposa, per sua scelta, nel cimitero del nostro comune a testimonianza di quanto per lui Massa sia stato un luogo caro e prezioso”.

Ad aprire l’incontro sono stati Pierre Junior Carniti e Flavio Carniti, arrivati insieme alle sorelle Florisa e Pinarosa che hanno ringraziato i presenti per questo ricordo della figura del padre, intellettuale e storico, che ha voluto scrivere della sua Massa Martana, luogo e rifugio delle sue giornate tranquille, tracciando una storia che va dall’impero romano fino al 1600.

Il ricordo di Pierre sindacalista ha fatto emergere l’orgoglio di aver dedicato la sua vita al sindacato. Giorgio Graziani e Angelo Manzotti hanno tracciato una quadro delle tante cose portate avanti, come la contrattazione aziendale circoscritta all’azienda dove si lavora, che la Cisl rivendica. “Fu un precursore e un grande stratega – concludono i due sindacalisti – ma soprattutto un grande innovatore capace di anticipare fenomeni sociali che caratterizzano la nostra società”.

Nella sua ultima lettera, ancora custodita presso il Centro Studi di Firenze della Cisl, Carniti incita a battersi per un progresso sociale ed economico che non tagli fuori nessuno, per un vero cambiamento del mondo del lavoro, capace di includere tutti, uomini, donne, giovani, anziani, immigrati.

A chiudere il pomeriggio un video ideato e realizzato da Ivo Camerini, che propone filmati storici di comizi e incontri che hanno caratterizzato la vita politica del sindacalista e dell’uomo Carniti.

