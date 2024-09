L’evento intende confermarsi come appuntamento annuale per lo studio, approfondimento e confronto sulle buone prassi per salvaguardare e rigenerare la risorsa Acqua

Terni, 23 sett. 2024 – Alla presenza del Presidente della Fondazione Carit Luigi Carlini, di Manola Conti della Pro Loco Marmore, del Presidente dell’Ecomuseo Terre di Hydra Francesco Fioretti e del direttore del Museo Hydra Alessandro Capati, oggi, alle ore 11, presso la Sala Paolo Candelori della Fondazione Carit a Terni, è stato presentata in conferenza stampa la Terza edizione del Forum delle Acque , in programma il 27 settembre a Terni ed il 28 a Marmore, in concomitanza con il World Rivers Day .

Organizzato dalla Pro Loco di Marmore, da HYDRA – Museo Multimediale Cascata delle Marmore e dal neo costituito Ecomuseo Terre di Hydra, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, della Banca Centro Toscana-Umbria, della Regione Umbria, del Consorzio Tevere Nera, e del SII Servizio Idrico Integrato, con il patrocinio della Commissione Nazionale Unesco, del Ministero degli Esteri e del Ministero del Turismo, del Comune di Terni e della Provincia di Terni, l’evento intende confermarsi come appuntamento annuale per lo studio, approfondimento e confronto sulle buone prassi per salvaguardare e rigenerare la risorsa Acqua, e un laboratorio per soluzioni sostenibili e circolari per la valorizzazione del contesto della Cascata delle Marmore, come esempio unico dell’interazione tra umanità ed ambiente.

Quest’anno il Forum cambia formula: l’intento è quello di rinnovarsi con un format ibrido presenza/online e presentazioni standardizzate, con contenuti che verranno poi elaborati per la pubblicazione su piattaforme social. L’obiettivo è di comunicare il più possibile i contenuti delle presentazioni al di fuori dell’occasione congressuale, e posizionare il Forum come voce di divulgazione sulle tematiche ambientali legate all’acqua sui canali di comunicazione online, in modo da sensibilizzare le generazioni più giovani.

Le sessioni di presentazione si concentreranno nella mattina di venerdì 27 settembre, alla Sala dell’Orologio del CAOS di Terni, suddivise in due tematiche: Water Culture, comunicare la problematica della gestione e della salvaguardia delle Acque, con interventi di livello internazionale, con ospiti internazionali che racconteranno la propria esperienza personale; Territorio, riqualificazione e valorizzazione del territorio della Cascata delle Marmore, con esperti e ricercatori che si occupano di progettazioni locali. A seguire, nel pomeriggio, un workshop per le scuole superiori del comprensorio intitolato Rivivere il Fiume Nera, per ripensare insieme Terni come città fluviale.

Il giorno 28 il Forum si sposta a Marmore, al mattino con una passeggiata culturale presso il parco dei Campacci, un viaggio tra passato e musica sul Sentiero 5 disseminato di esempi di archeologia industriale, e nel pomeriggio con una conferenza presso la Sala Montesi sede della Pro Loco, intitolata “Acqua, Storia, Territorio”.

Il Forum sarà l’occasione per presentare al pubblico il progetto del Contratto di Fiume riguardante il bacino idrografico del Nera, recentemente riconosciuto con un atto di indirizzo dalla giunta regionale, e la costituzione dell’Ecomuseo Terre di Hydra, nato per la valorizzazione di Bassa Valnerina, Piediluco, Marmore. L’evento punta quindi a ribadire l’importanza di un patto di comunità pubblico-privati intorno al bene comune Cascata delle Marmore, per dar vita a un progetto condiviso in modo da ottenere il massimo in un’ottica di offerta turistica integrata e sviluppo sostenibile.

Il programma dell’evento è scaricabile dal sito online .

h tt p s : / / m u s e o d e ll a c a s c a t a . i t / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 4 / 0 9 / F D A – b r o c h u r e 2 0 2 4 _ s t a m p . p d f

(4)