Foligno, 27 settembre 2024 – Dopo il taglio del nastro di ieri sera I Primi d’Italia entrano nel vivo. A Foligno sul palco centrale di Largo Carducci è stato dato il via ufficiale alla kermesse gastronomica con la presentazione della 25/a edizione da parte del presidente di EPTA Confcommercio Umbria.

“Nel 1998 la Confcommercio regionale ha fatto questo grande regalo alla città dopo il terremoto, con una manifestazione che oggi a distanza di anni ci fa dire che Foligno è senza dubbio diventata la capitale mondiale dei primi piatti” ha affermato Aldo Amoni.

Con lui sul palco, tra gli altri, anche la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini. “Non si poteva mancare ad un anniversario così importante – ha dichiarato Tesei – per una manifestazione diventata di respiro internazionale ed importante non solo per Foligno ma per tutta Umbria”.

Per Zuccarini I Primi d’Italia “è la manifestazione regina della città insieme alla Quintana”. “Per questo è facile starle vicino e continueremo a farlo perché venire a Foligno per I Primi significa non rimanere delusi” ha aggiunto il sindaco.

Con I Primi d’Italia tutto il centro storico folignate sta quindi promuovendo a 360 gradi la cultura del primo piatto in tavola. Oltre che per degustazioni, lezioni di cucina, dimostrazioni di grandi chef e momenti di spettacolo e di intrattenimento, durante l’avvio del Festival nazionale dei Primi Piatti si sono accesi i riflettori anche per le produzioni alimentari di qualità e in tutte le vie e le piazze di Foligno.

Disseminate per la città ci sono tante mostre-mercato che mettono in evidenza così anche i prodotti agroalimentari indispensabili per la creazione di un gustoso primo. Pure i produttori sono pertanto grandi protagonisti.

Il percorso del gusto parte da Piazza della Repubblica con la Boutique della Pasta. La buona pasta italiana è quindi protagonista con esposizione e vendita delle migliori produzioni artigianali (oltre 30) di qualità. Con Eccellenze Italiane invece, in Piazza Matteotti, esposizione e vendita dei prodotti alimentari nazionali tipici. Sempre in Piazza Matteotti ha il suo angolo il Mercato di Confagricoltura Umbria, con la più grande associazione di agricoltori che metterà in mostra i prodotti dei suoi soci. L’Atelier del Gusto apre il sipario alle eccellenze alimentari e ai prodotti a marchio protetto. L’appuntamento è nella Corte di Palazzo Trinci.

Non poteva poi mancare il cibo di strada con la sezione Street Food. La tradizione e la cultura dei cibi poveri di strada, che raccontano le tipicità delle regioni italiane, ha il suo spazio in Piazza del Grano. Infine, a Palazzo Trinci e Piazza San Domenico altri due luoghi per ospitare La Bottega della Pasta.

Il percorso finisce con “Tipic, villaggio delle tipicità”, la mostra mercato nella Corte Palazzo Candiotti organizzata dal GAL Valle Umbra e Sibillini insieme al Distretto del Cibo Valle Umbra Sud per celebrare i prodotti del settore artigianale artistico di qualità ed agroalimentare.

Domani, sabato 28 settembre, la manifestazione prosegue con numerosi appuntamenti. Alle ore 10 saranno aperti, oltre alle mostre-mercato, anche i Villaggi Del Gusto. Alle ore 11:00 al via le FOOD EXPERIENCE all’Auditorium Santa Caterina con “Jiaozi di roveja” a cura di Di Curzio Food Lab. Alle ore 16 “FidArte experience, Zuppa di testa con legumi” con lo chef Davide Massatani. A cura di Fida. Alle ore 18 “Il gusto a tavola. Diamo valore al cibo: il biologico senza sprechi” con lo chef Cesare Bazzucchi. A cura di Natura Sì Bio Bistrot Perugia.

La mattina tornano con il consueto momento di approfondimento sull’educazione alimentare anche I PRIMI D’ITALIA JUNIOR a Palazzo Candiotti: alle ore 11 “Finti cappelletti”, alle ore 15 “Umbricelli” e alle ore 17 “Farfalline” a cura dell’associazione Eat Umbria. Alle ore 18 “La Pasta Colorata” a cura della Federazione Italiana Dettaglianti dell’Alimentazione.

Alle ore 12 partirà anche il palco COOKING SHOW & ENTERTAINMENT in Piazza della Repubblica: “A tavola con TIPIC – VILLAGGIO DELLE TIPICITA” per un viaggio tra le eccellenze della Valle umbra a cura del Gal Valle Umbra e Sibillini in collaborazione con il Distretto del Cibo Valle Umbra Sud.

Alle ore 13 all’Auditorium Santa Caterina A PRANZO CON… propone “I Primi di Leopardi” con gli chef Davide Massatani e Claudia Di Meo.

Alle ore 15:30 COOKING SHOW & ENTERTAINMENT (Piazza della Repubblica) con “Un Primo Verde” con lo Chef Fabrizio Rivaroli. A cura di Assoprol. A seguire (ore 16.30) “Passata Futura / Il Solanum” con lo chef Francesco Maria Brunori. A cura di La Clarice.

Alle ore 17 LA PASTA DELLA NONNA a Palazzo Candiotti propone “Come fare le pappardelle” in collaborazione con APCI Ass. Prof.le Cuochi Italiani.

Alle ore 19:30 COOKING SHOW & ENTERTAINMENT in Piazza della Repubblica con la consegna dei Premi “I Primi d’Italia”. Sul palco saranno premiati Paolo Cocchioni (Imprenditoria), Giorgio Toninelli (Industria), Sergio Casagrande (Giornalismo), Maurizio Oliviero (Cultura). Alle ore 18:30 “Fresca…espressa… provala perchè è buonissima” cooking show con Monica Pannacci.

Alle ore 21 torna A TAVOLA CON LE STELLE all’Auditorium Santa Caterina: protagonisti saranno chef Ciro Sicignano (Ristorante Lorelei, Sorrento) e chef Alessandro Tormolino (Ristorante Sensi, Amalfi). Alle ore 22 COOKING SHOW & ENTERTAINMENT in Piazza della Repubblica per il cabaret show con Valentina Persia.

