Foligno, 28 set. 2024 – “In questi giorni sono in corso lavori di manutenzione straordinaria del torrente Chiona, anche nel tratto del territorio folignate attraversato dal corso d’acqua. Si tratta di un intervento particolarmente importante per le riqualificazione e la messa in sicurezza del reticolo idrico che interessa una parte importante e strategica della piana folignate, a ridosso dell’area produttiva de La Paciana”.

Lo rende noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. “In questi giorni abbiamo visto quanto sia fondamentale intervenire sulla corretta manutenzione dei corsi d’acqua, al fine di scongiurare eventi calamitosi che potrebbero produrre effetti devastanti – ha rilevato Zuccarini. Ringrazio la Regione Umbria per il finanziamento di 70mila euro a beneficio del nostro territorio ed il Consorzio della Bonificazione Umbra che sta eseguendo i lavori, con la bonifica degli argini e la verifica dell’alveo.

La collaborazione con il Consorzio in questi anni si è rivelata preziosa quanto strategica, sia per le aree montane del territorio con un’attenzione costante a tutto il bacino del Menotre che per le zone di pianura e di tutto il reticolo di fossi e fossati che rappresentano una fondamentale risorsa anche per le produzioni agricole.

Siamo prossimi ad avviare il grande progetto di messa in sicurezza del fiume Topino con investimenti record per circa 70milioni di euro. E’ inoltre notizia di questi giorni che nel bacino del Menotre nel 2025 saranno investiti 200mila euro derivanti dai fondi Fosmit”.

