Foligno, 28 set. 2024 – “Facendo seguito agli impegni presi in campagna elettorale, sto proseguendo gli incontri all’ospedale San Giovanni Battista con la direzione sanitaria ed i dipendenti della struttura”.

Lo sottolinea in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini ricordando che “nel precedente incontro di luglio, era stata sollevata la problematica relativa alla mancanza dei primari in alcuni reparti con conseguenze per la stessa organizzazione. Nell’incontro di giovedì 26 settembre, la direzione, dimostrando sensibilità e attenzione a tale richiesta, ha reso noto che sono stati nominati i primari nei reparti ove mancanti, nello specifico: in cardiologia, rianimazione, ortopedia, anatomia patologica e nefrologia, con la previsione di nominare entro ottobre i primari di oculistica e laboratorio analisi. Nel corso del prossimo anno inoltre, arriverà un medico dermatologo in supporto della figura già esistente.

Nel corso dell’incontro è stata anche richiesta la revisione organica del personale del comparto per intervenire ove necessità, la copertura dei posti vacanti e l’esatta distribuzione degli operatori tra i vari reparti e servizi dell’ospedale di Foligno. Esprimo pertanto soddisfazione per questo importante primo risultato, raggiunto grazie all’impegno del lavoro sinergico tra la coalizione di maggioranza, i vertici dell’Azienda Usl Umbria 2 e con il preziosissimo supporto degli operatori ospedalieri del territorio. Continueremo con questa cooperazione, per far in modo che l’ospedale di Foligno sia sempre di più un punto di eccellenza sanitario a livello regionale e nazionale. Ringrazio per la partecipazione all’incontro, l’assessore al sociale Lorenzo Schiarea, i vertici della Usl Umbria 2, il direttore generale Piero Carsili, il direttore sanitario Nando Scarpelli e il direttore sanitario ospedaliero Orietta Rossi”.

