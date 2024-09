Orvieto, 28 set. 2024 – Ieri sera, la salita di Santomanno è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un motociclista di 38 anni. Gli agenti del commissariato di Orvieto sono accorsi immediatamente, accompagnati dal personale del 118, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso al centauro si è rivelato vano.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica di questo drammatico evento e determinare le cause che hanno portato alla perdita del controllo della moto. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle circostanze esatte dell’incidente.

La comunità è in lutto, con tanti che offrono le proprie condoglianze e parole di sostegno alla famiglia della vittima. Questo triste episodio mette nuovamente in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida, soprattutto su percorsi così impegnativi come quello di Santomanno.

La Polizia locale ha avviato un’indagine per far luce su quanto accaduto, invitando i testimoni a farsi avanti per contribuire a una ricostruzione accurata. Le autorità si impegnano a monitorare la situazione e a intensificare i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri incidenti.

