Con il convegno internazionale “Raggiungere l’orizzonte” l’antica istituzione perugina apre un dibattito in tre tappe sull’insegnamento della storia dell’arte e il riconoscimento della ricerca artistica

Perugia, 30 set. 2024 – “Raggiungere l’orizzonte” è il titolo di un convegno internazionale che si svolgerà dall’autunno 2024 alla primavera 2025 in tre tappe, promosso dall’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, in occasione dell’approvazione del primo ciclo di Dottorato di Ricerca dal titolo “Design delle identità”.

Il traguardo così atteso dal sistema AFAM a livello nazionale è stato raggiunto dalla validazione del percorso dottorale per numerose Accademie di Belle Arti e Conservatori e l’Accademia di Perugia apre un dibattito con la partecipazione di numerosi relatori, nazionali e internazionali, che discuteranno sulla storia dell’insegnamento dell’arte dalla fondazione delle Accademie alla contemporaneità e sul significato, il valore e il riconoscimento della Ricerca Artistica.

Il primo appuntamento si terrà all’auditorium del Maxxi a Roma il 1° ottobre alle ore 18, dove il dibattito prenderà il titolo dal libro scritto da Angelica Speroni, già rappresentante nazionale delle Consulte Afam: “Raggiungere l’orizzonte”, libro vincitore del premio “Creativi Italiani” promosso dalla Fondazione Creativi Italiani. Partecipano al talk coordinato da Stefano Gobbi, oltre all’autrice del libro, la direttrice dell’Accademia di Perugia, Tiziana D’Acchille (nella foto), il critico d’arte e docente di estetica Massimo Carboni, il critico Bruno Corà, la storica dell’arte e docente di Estetica dell’Accademia “Pietro Vannucci” di Perugia Bianca Pedace, e Marco Tortoioli Ricci, coordinatore del dottorato di ricerca.

Il secondo appuntamento di “Raggiungere l’orizzonte” è previsto il 15 gennaio 2025, dalle 10 alle 17, con una intera giornata di studi all’Istituto Italiano di Cultura a Londra, dove il dibattito verterà sulla nascita del modello accademico in Italia alla fine del XVI secolo fino alle attuali forme della didattica nelle Accademie di Belle Arti e, in particolare, sui temi della sostenibilità ambientale legati ai corsi di laurea in Progettazione e Arti Applicate.

Il terzo appuntamento concluderà il ciclo di incontri a Perugia, nella primavera 2025, nella sede di San Francesco al Prato, con un convegno internazionale di due giorni che vedrà i contributi di prestigiose personalità del mondo dell’arte provenienti da Accademie e Università.

L’istituzione perugina, presieduta dall’avv. Mario Rampini e diretta dalla professoressa Tiziana D’Acchille, contribuisce dunque al delicato momento di passaggio che le istituzioni AFAM stanno attraversando in vista di un pieno e definitivo riconoscimento del livello universitario, con un convegno che ha l’ambizioso obiettivo di fornire preziose indicazioni e suggerimenti in termini di riconoscimento e valutazione della carriera artistica e della ricerca in questo campo

(1)