Foligno, 4 ott. 2024 – Al concorso vetrine “Primi d’Italia”, un’esplosione di creatività ha animato il centro storico, e la giuria ha scelto di premiare “Vintage Nostalgia”!

Ma il vero trionfatore tra il pubblico è stato il fantastico allestimento di Fiorella Calzature, situata in piazza della Repubblica. Un riconoscimento virtuale che ha ricevuto anche i calorosi complimenti del titolare del pastificio De Cecco e di tantissime persone che sono entrate nel negozio per complimentarsi con la commerciante per la bella scenografia. La vetrina, infatti, ha saputo raccontare anche una storia di cultura e tradizione artigiana.

La signora Fiorella (nella foto) ha incantato tutti con una vetrina che è un vero e proprio viaggio emozionale nel passato. Immaginate un tavolo adornato da un’antica tovaglia in puro lino, ricamata a mano a punto Assisi, con piatti di pasta “fumante” colorata da pomodori rossi, bicchieri scintillanti, posate eleganti e un lampadario sorprendente, le cui gocce erano matasse di pasta!

Un allestimento che ha catturato l’occhio e il cuore di tutti, perfettamente in sintonia con la manifestazione.

Non c’è dubbio che, esperti del settore, se avessero avuto voce in capitolo nella giuria, avrebbero senza dubbio assegnato la palma della vittoria alla vetrina di Fiorella.

Non solo per l’impegno e la creatività, ma anche per l’originalità e l’eleganza della composizione. Un vero capolavoro che ha reso omaggio alla tradizione gastronomica, portando un sorriso a tutti i buongustai presenti a Foligno nei quattro giorni della kermesse dei primi piatti!

