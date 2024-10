Terni, 10 ott. 2024 – Visita questa mattina al PalaSì da parte del Presidente di Arvedi AST Cav. Giovanni Arvedi, per ammirare la “grande opera” la mostra organizzata dall’Azienda per celebrare i 140 anni della fondazione.

L’esposizione, aperta al pubblico fino al prossimo 23 ottobre, ha inteso accendere i riflettori sul più imponente impianto di derivazione mai realizzato in Italia tra Ottocento e Novecento. Un sistema di condotte, turbine per l’adduzione delle acque dal Velino e la conseguente trasformazione della potenza dell’acqua in forza motrice e energia elettrica.

Ad accompagnare il Cav. Arvedi durante la visita, il vice presidente Mario Arvedi Caldonazzo, l’AD Dimitri Menecali, il responsabile risorse umane Giovanni Scordo insieme ai curatori della mostra.

Presenti negli spazi espositivi del PalaSì anche alcune classi delle Scuole elementari “Anita Garibaldi” e “Mazzini” di Terni impegnate nei laboratori didattici organizzati nell’ambito dell’iniziativa.

Orari mostra:

da lunedì a venerdì: 10-12 / 16-19, sabato e domenica: 10-12 / 15-19,30. Ingresso Libero.

