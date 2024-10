La palleggiatrice della Bartoccini MC Restauri analizza il match con Vallefoglia: “Loro ottima squadra, noi dobbiamo limitare i troppi errori dell’esordio. Pubblico? Emozionante, contiamo sul loro supporto”

Perugia, 11 ott. 2024 – Tre giorni dividono la Bartoccini MC Restauri Perugia dalla seconda giornata di campionato. Le Black Angels saranno in campo domenica 13 ottobre, alle ore 17.00, ancora una volta al Palabarton. L’avversario è Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia, formazione di tutto rispetto reduce dal settimo posto della scorsa stagione che ha permesso alle biancoverdi di partecipare al quarto di finale play-off con Scandicci.

La formazione allenata da coach Pistola si è resa protagonista di una vera e propria battaglia sportiva contro il Bisonte Firenze nella prima giornata di campionato. Le marchigiane hanno sfiorato il colpaccio, cedendo solo al tie-break alle padrone di casa, ma non senza qualche rimorso, perché in vantaggio 2 a 1 e a + 4 a metà della quarta frazione, hanno avuto l’occasione di far propria l’intera posta. Proprio su questo aspetto la palleggiatrice delle Black Angels Maria Irene Ricci mette in guardia le sue compagne:

“Loro sono un’ottima squadra, con individualità molto importanti per la categoria – afferma la regista di Perugia –. Arrivano da una sconfitta che sicuramente ha lasciato dell’amaro e saranno in cerca di riscatto, come noi del resto. Analizzeremo l’avversario in sala video a partire da oggi, dunque non saprei dire quali sono precisamente i loro punti di forza, anche perché hanno cambiato molto anche loro rispetto la scorsa stagione. Cosa ci ha detto coach Giovi in questa settimana? Sicuramente che dobbiamo limitare i tanti errori che abbiamo fatto contro Bergamo. Ne abbiamo commessi veramente troppi, a partire dalla battuta, e, in Serie A1, queste cose si pagano a caro prezzo”.

Ricci, oltre che sulla voglia di riscatto delle Black Angels, punta anche sul fattore casalingo, con il pubblico che ha risposto davvero bene in occasione della partita d’esordio:

“Vedere quelle duemila persone mi ha veramente dato un tuffo al cuore. Sono rimasta emozionata e particolarmente felice di giocare davanti a quel palazzetto. I nostri tifosi rappresentano un fattore importante per noi ed è fondamentale che possano continuare a seguirci con affetto”.

Le Black Angels torneranno ad allenarsi venerdì pomeriggio alle 16.30 al Palabarton dopo la seduta in sala pesi della mattina. Sabato altro allenamento, sempre al palazzetto, a partire dalle 15.00. Entrambe le sedute sono a porte aperte. Domenica mattina la rifinitura (porte chiuse) e poi il match con Vallefoglia delle 17.

