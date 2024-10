Perugia, 11 ott. 2024 – I Carabinieri della stazione di Perugia-Fortebraccio hanno arrestato un uomo di origine albanese, classe ‘99 e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto a seguito di un controllo durante il quale il soggetto è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina già pronte per lo spaccio. L’operazione ha poi portato a una perquisizione presso il domicilio del sospettato, dove sono stati rinvenuti ulteriori 180 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza e la somma di 1500 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

