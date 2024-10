La decisione in relazione all’evoluzione della vicenda giudiziaria che coinvolge Sogeco

Città di Castello, 12 ott. 2024 – L’Assemblea dei soci di Sogepu, riunita ieri presso la sede di Città di Castello, ha dato mandato unanime al Consiglio di amministrazione dell’azienda di monitorare l’evoluzione della vicenda giudiziaria che coinvolge Sogeco e di valutare ogni eventuale iniziativa che, anche con l’ausilio di professionisti ed esperti esterni, possa assicurare la massima tutela degli interessi della società e dei soci.

Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte gli amministratori dei Comuni di Città di Castello, Citerna, Monte Santa Maria Tiberina, Montone e San Giustino, i soci e il consiglio di amministrazione hanno evidenziato come la nomina della nuova governance di Sogepu a partire dal giugno del 2023 abbia garantito il self cleaning necessario a fare in modo che il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti sia oggi pienamente esercitato dalla società e questa attività non risenta in alcun modo dell’indagine della magistratura.

Contestualmente, è stato evidenziato come anche le recenti azioni di self cleaning intraprese in seno a Sogeco, con la nomina di un’amministratrice unica esperta in materia di rifiuti e nella gestione delle società pubbliche, rispondano al medesimo obiettivo di garantire la regolare esecuzione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti.

