Assisi, 14 ott. 2024 – In occasione del G7 inclusione e disabilità, in programma ad Assisi da oggi e fino al 16 ottobre, ASI Solidale (Automoto Club Storico Italiano) espone in Piazza del Comune, il 15 e 16 ottobre, un bellissimo esemplare di auto “Classica & Agibile”.

Si tratta una Alfaromeo Duetto del 1989, di proprietà dell’ASI, che sarà esposta nello stand dell’Automoto Club Assisano (ASA) dalle 9 alle 18. L’auto è stata restaurata e preparata, con gli appositi comandi manuali per acceleratore e freno e la frizione automatica, per essere utilizzata da driver diversamente abili in gare di regolarità.

Il mondo del motorismo storico nel quale opera ASI è animato da passione e volontariato.

Nel 2019 sono state oltre 600 le iniziative dedicate al sociale dai Club Federati ASI di tutta Italia per questo è stato organizzato un settore specifico, ASI Solidale, con l’obiettivo di coordinare, ottimizzare e amplificare le iniziative solidali generate dai Club e dall’ASI.

